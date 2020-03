Yamaha Tracer 700; coeur sportif avec une âme aventureuse

Cette année est celle où l’on peut le plus apprécier les changements substantiels de cette moto, non seulement parce que la firme japonaise l’a adaptée à la réglementation Euro5, qui permet une émission de gaz polluants allant jusqu’à 60 milligrammes par kilomètre parcouru dans les moteurs à essence et 180 en Mécanique diesel

Ce fut non seulement le seul changement majeur pour le Tracer 700, mais aussi, dans un souci esthétique, arbore un nouveau corps, ce qui le rapproche du design de modèles plus sportifs comme ceux de la famille YZF.

Avec ce modèle, Yamaha cherche à couvrir le segment appelé Sport Tourer, des motos avec la même base sportive que les nus d’origine, mais avec une nouvelle carrosserie, ce qui augmente la protection aérodynamique et avec un design plus pointu et agressif, ce qui en fait plus de modèles adapté non seulement pour de longs trajets, mais pour faire face à un environnement urbain.

Le nouveau Tracer 700 maintient l’hélice bicylindre CP2 de 689 cm3, offrant 75 chevaux et un couple maximal estimé à 68 Nm. Le poids total de cette moto est de 196 kilos, avec tous les réservoirs pleins.

En ce qui concerne l’ergonomie, le Yamaha Tracer 700 s’est également amélioré par rapport à la version précédente, car il dispose désormais d’une poignée plus large, de suspensions avec possibilité de précharge et de réglage hydraulique, de réglage en hauteur de la lunette avant, d’un nouveau siège, d’un module LCD numérique, couvre les poignets et un éclairage LED complet.

Quant à beaucoup plus de données techniques, nous devons le faire, bien que la base du moteur soit toujours un deux cylindres à cylindres parallèles, le vilebrequin est maintenant réglé à 270 degrés, ceci pour lui donner une propulsion similaire à celle d’un moteur V2 à 90 ° et ainsi respecter les normes et réglementations anti-pollution du monde entier.

De plus, les ingénieurs de Yamaha ont ajusté les paramètres d’injection et d’allumage, provoquant ainsi moins d’essence à brûler et ont complètement repensé le système d’échappement en ajoutant deux catalyseurs, l’un placé très près des têtes de moteur et l’autre en dessous. À l’heure actuelle, sa date de lancement au Mexique et le prix n’ont pas été confirmés, bien qu’en Europe il soit déjà vendu à un prix d’environ 8 599 euros, environ 186 mille pesos.

.