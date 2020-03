YoCedoMiCoche, l’initiative des marques automobiles pour lutter contre le coronavirus

Hyundai a lancé la campagne “#YoCeoMiCoche” pour aider à lutter contre la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. D’autres marques automobiles comme Suzuki ou Toyota ont décidé de s’associer à cette belle initiative qui vise à améliorer la mobilité du personnel hospitalier.

La pandémie causée par coronavirus COVID-19 Cela affecte l’industrie automobile d’une manière très importante. La vérité est que le secteur automobile en Europe a été paralysé. Les marques automobiles ont dû fermer temporairement leurs centres de production, lancer des dossiers temporaires de réglementation de l’emploi et, logiquement, réorganiser leur agenda pour le reste de l’année.

Maintenant, il n’y a pas que des licenciements et des fermetures, il y a aussi des initiatives vraiment sympas et remarquables. Nous avons un exemple clair en Espagne, l’un des pays les plus touchés par le virus. Hyundai a créé la campagne “#YoCedoMiCoche”. Une initiative très intéressante à laquelle d’autres entreprises de premier plan ont rapidement adhéré dans le but de prêter main forte au personnel hospitalier.

Le constructeur sud-coréen a décidé de mettre sa flotte de voitures au service du personnel hospitalier. Une mesure qui vise à améliorer la mobilité des travailleurs qui doivent se rendre quotidiennement dans les hôpitaux espagnols. Hyundai a également souligné l’effort et le travail réalisés par le personnel de santé: «À toutes les personnes qui luttent contre le coronavirus pour leurs efforts, leur travail et leur lutte, merci beaucoup. Nous sommes entre vos mains et il n’y a qu’une seule façon de surmonter cela, ensemble ».

En quelques heures, ils ont été plusieurs marques qui ont décidé de rejoindre ce mouvement. Nous avons Suzuki et Toyota. Les deux sociétés ont décidé de monter dans le train et de faire de même, soulignant que l’initiative de Hyundai cherche à mettre nos épaules au repos afin que nous puissions tous faire notre part pour faire face à cette grave situation que nous traversons.

Suzuki a précisé par une déclaration qu’ils ont également a cédé toute sa flotte de véhicules aux hôpitaux de Madrid qui peut en avoir besoin. Les hôpitaux devant utiliser des véhicules Suzuki peuvent contacter la marque via les réseaux sociaux ou en appelant le 911-51-95-00.

Pour sa part, Toyota a également mis sa flotte de véhicules d’entreprise à la disposition du personnel de santé de Madrid ainsi que de toutes les organisations bénévoles.

