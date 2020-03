Young Leaders, l’initiative de la Santander Bank visant à former les jeunes du Groupe à travers le monde

Young Leaders est une initiative de Banco Santander visant à former les jeunes du Groupe à travers le monde et à les doter de connaissances et de techniques leur permettant de se développer professionnellement.

Ce programme a été lancé en 2018, dure 18 mois et implique un total de 280 employés du monde entier. Durant cette période, de jeunes talents contribuent au développement de notre stratégie de banque et conçoivent leur propre programme de formation. De plus, ils participent à un concours commercial au cours duquel des équipes de 20 personnes développent des produits, des services et des stratégies que Banco Santander peut lancer.

Le projet a récemment reçu les Learning Awards 2020 du meilleur programme de développement des talents du secteur privé. L’organisation a accordé la démocratisation lors du choix des candidats qui ont participé, puisqu’ils ont été nommés par leurs propres collègues, et le niveau d’implication de la haute direction, car elle a le soutien d’Ana Botín, la présidente.

La vingt-quatrième édition des Learning Awards, un événement qui récompense les réalisations les plus remarquables dans les domaines de l’apprentissage et du développement dans les organisations et est dirigée par le Learning and Performance Institute, s’est tenue en février à Londres (Royaume-Uni). Royaume).

À Santander, ils ont participé à cette célébration car ils ont réussi à être finalistes dans les catégories Solution d’apprentissage interne de l’année, prix de bronze dans l’équipe d’apprentissage de l’année (Media Zoo & Santander UK) et prix d’or dans les catégories Digital Learning Transformation ( Santander Espagne) et Programme de développement des personnes de l’année du secteur privé avec le programme Young Leaders.

José Maria Palomo, directeur mondial de Talent, a remporté le prix accompagné d’une représentation de jeunes leaders et de membres de l’équipe Global Knowledge, Development and Talent, ainsi que des ressources humaines du Royaume-Uni et de SCF Pologne.

«Le succès de ce programme réside, comme nous l’avons reconnu, dans l’implication des cadres supérieurs, la collaboration avec les pays et, surtout, chez les Jeunes Leaders, qui se distinguent par leur engagement, leur vision et leur volonté de contribuer à faire Santander, la banque du futur », a souligné Palomo.

Il convient de noter que Banco Santander maintient un engagement ferme en faveur d’un progrès et d’une croissance inclusifs et durables avec un engagement consolidé pour l’enseignement supérieur qui le distingue du reste des institutions financières mondiales. Avec plus de 1 800 millions d’euros alloués à des initiatives académiques depuis 2002 à travers les universités de Santander et plus de 430 000 bourses et subventions universitaires accordées depuis 2005, elle a été reconnue comme l’entreprise qui investit le plus dans l’éducation dans le monde, selon le rapport Varkey / UNESCO. / Fortune 500).

Connexes

.