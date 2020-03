YouTube permettra à certains créateurs de monétiser les vidéos sur le coronavirus

Il s’agit d’une approche prudente.

YouTube dit qu’il réévalue ses politiques sur les coronavirus et activera les publicités sur un nombre limité de chaînes qui discutent de l’épidémie. Initialement, YouTube a démonétisé toutes les vidéos qui mentionnaient le coronavirus. Mais après avoir fait face à des contrecoups et réalisé que ce sera un sujet permanent pour de nombreux créateurs, YouTube change de position.

Au début, YouTube a appliqué sa politique sur les événements sensibles et placé l’épidémie de coronavirus sous “des actes atroces qui entraînent la perte de vies humaines”. Cette politique vise à couvrir des événements à court terme d’une ampleur considérable, comme une catastrophe naturelle.

“Il devient clair que ce problème fait désormais partie intégrante et importante des conversations quotidiennes, et nous voulons nous assurer que les organismes de presse et les créateurs peuvent continuer à produire des vidéos de qualité de manière durable”, a écrit la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, dans une lettre aux créateurs.

Pour commencer, YouTube activera les annonces pour quelques chaînes, y compris celles qui s’autocertifient. Wojcicki dit que YouTube prépare des politiques pour étendre la monétisation à plus de créateurs et d’organismes de presse dans les semaines à venir.

Les modifications montrent que la ligne fine que YouTube doit parcourir. Il veut éviter de monétiser les fausses vidéos, mais il doit également permettre à des points de vente légitimes de produire du contenu utile. À tout le moins, cela nous rappelle qu’il est difficile d’appliquer des politiques de balayage, et YouTube devra peut-être considérer les “événements sensibles” plus au cas par cas.

