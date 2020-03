YouTuber quoi? Aujourd’hui, c’est un podcasteur

L’arrivée des assistants vocaux, les heures de trafic que les utilisateurs passent dans leur voiture ou la simple facilité d’effectuer une activité pendant qu’ils diffusent un podcast sont quelques-uns des facteurs pour lesquels un peu plus de 180 millions d’auditeurs font partie de le réseau de plates-formes de podcast Acast, à l’échelle mondiale. «L’entreprise est venue au Mexique parce que nous voulons monétiser et développer du contenu dans la région. Le Mexique est un marché de plus d’un million de dollars dans le segment des podcasts, c’est pourquoi nous recherchons la monétisation des podcasteurs dans la région », a déclaré Sergio Domínguez, PDG d’Acast México.

La société a été cofondée en 2014 en Suède et son fonctionnement doit être un écosystème de podcast ouvert. Acast fournit aux créateurs des outils pour que les podcasteurs indépendants puissent positionner leurs produits sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple podcast ou Google podcast, l’idée de la marque est qu’ils ont plus de ressources pour avoir le temps de développer du contenu.

«Un podcasteur ne développe pas seulement du contenu mais le gère également pour le télécharger sur différents systèmes; Voir quelle plateforme télécharge le contenu et essaie de les gérer, en parallèle, rechercher des services d’hébergement, c’est-à-dire que tout le développement le fait très manuellement, l’idée d’arriver avec eux est de faciliter l’opération, où ils ont des métriques, des données et ainsi ils savent quel contenu fonctionne et est populaire », a déclaré Domínguez.

D’un point de vue commercial, le marché dont les podcasteurs peuvent profiter au Mexique est intéressant.

Selon ., 57% de la population mexicaine a écouté des podcasts en janvier 2020, et dans le cas de Spotify, le pays est considéré comme la Mecque du streaming, car c'est son marché le plus pertinent. Compte tenu de ce panorama, Domínguez affirme que la marque veut non seulement utiliser l'expertise qu'elle possède dans les 10 000 podcasts qu'elle gère déjà dans le monde entier, mais aussi faire du Mexique quelque chose comme son bureau régional.

“Dans la région, nous avons commencé avec le Mexique et nous voulons développer du contenu pour le marché espagnol, à la fois pour l’Amérique latine et pour le marché hispanique aux États-Unis. Le pays a une longue tradition dans le domaine du doublage et cela peut l’aider à être un leader”, dit-il.

De plus, contrairement à Spotify, qui a également souligné l’importance du podcast vertical, ce que Acast recherche dans ce cas, c’est que les voix se font connaître sur différentes plateformes et sur différents sujets.

“Il y a beaucoup d’opportunités et de catégories, je pense qu’il n’y a toujours pas de saturation dans aucun sujet, bien qu’au Mexique il y ait beaucoup de podcasts de comédie ou de stations de radio, je ne vois pas de saturation précoce, car en ce moment le marché permet de développer pratiquement n’importe quel sujet, l’idée est chercher un micro public, un bon sujet et se développer “, a déclaré le porte-parole d’Acast.

Certains des sujets que la marque voit avec des opportunités et une forte attractivité pour gagner un marché au Mexique sont des histoires de villes, des histoires d’horreur ou des divertissements en dehors de ce qui se fait actuellement, des sujets minoritaires et un contenu général qui se concentrer sur un public très précis, en plus de la possibilité de le faire dans d’autres langues peut également ouvrir plusieurs opportunités.

"Environ 30% des auditeurs que nous avons au Mexique consomment du contenu en anglais, 60% en espagnol, l'idée est que l'utilisateur a une diversité de possibilités, on ne nous refuse pas d'importer du contenu, mais l'idée est de générer plus de contenu local qui offre une diversité de voix et de thèmes aux plates-formes ", a déclaré Domínguez.

