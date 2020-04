Yves Matton: “Tous les constructeurs s’engagent pour le WRC”

Yves Matton, directeur de la commission rallye de la FIA, considère que le WRC a une formidable capacité à la crise COVID-19 comme un concours plus fort et dans lequel il y a un plus grand effort de collaboration entre toutes les personnes impliquées. Dans cette ligne, Matton a indiqué que les fabricants impliqués dans la classe reine de la Coupe du monde ont réaffirmé leur engagement avec le concours. Hyundai et Toyota, ainsi que M-Sport en tant que représentant de Ford, poussent dans la même direction pour que le championnat puisse mieux surmonter la crise économique qui accompagne la pandémie de coronavirus.

Tout d’abord, Matton a analysé la santé du WRC: «Nous savons que cette crise aura un impact important sur le sport automobile en général et sur le WRC. Cependant, J’ai le sentiment que le championnat pourrait être plus fort après cette crise. Tout ce que je peux dire, c’est que les discussions entre toutes les parties concernées sont désormais plus ouvertes que par le passé. Rien n’est tabou Et personne n’est offensé quand toutes sortes d’idées sont mises sur la table. Rassembler tout le monde pour trouver l’avenir le plus durable pour le WRC est très important. Cela me donne confiance de voir tout le monde travailler en pensant au championnat et non à son propre intérêt».

Pirelli arrête le développement de ses pneus WRC pour COVID-19

Et pour que tout fonctionne, les fabricants sont d’une importance vitale: «Pour nous, il est essentiel de garder tous les fabricants. Je comprends que la vente de véhicules ne fonctionne pas et nous devons trouver la solution pour les garder à bord. Nous sommes dans une période de doutes, nous voulons tous savoir quel sera notre avenir. La chose principale et tout ce que vous pouvez dire, c’est que tous les constructeurs s’engagent pour le WRC. Toutes les marques nous envoient le message qu’elles veulent continuer à partir de 2022. Elles semblent toutes convaincues de la pérennité du WRC. Cela me donne beaucoup de positivité et de confiance grâce à l’engagement des marques, également avec ses programmes «carrière-client» dans les différentes catégories ».