Zalando s’associe à Global Fashion Agenda

Le marché en ligne rejoint Global Fashion Agenda en tant que partenaire associé avec TAL Apparel et VF Corporation.

Formé en 2009, Global Fashion Agenda a mené le changement à travers plusieurs initiatives, telles que le Copenhagen Fashion Summit, le CEO Agenda et le Pulse of the Fashion Industry Report.

Son objectif principal est de promouvoir l’importance de la durabilité dans la mode.

“C’est la vision de Zalando en matière de développement durable d’être une plateforme de mode durable avec un impact net positif pour les personnes et la planète”, a déclaré David Schneider, co-directeur général de Zalando.

«Cela signifie améliorer constamment notre propre entreprise et permettre aux clients de repérer et d’acheter facilement des vêtements plus durables.

«Nous collaborons avec des partenaires solides pour faire face aux problèmes fondamentaux de durabilité de notre industrie et façonner un avenir plus durable pour la mode.»

Le partenariat fait partie de la stratégie de durabilité intégrative de Zalando, baptisée do.MORE, lancée à l’automne dernier.

Eva Kruse, directrice générale de Global Fashion Agenda, a déclaré: «Global Fashion Agenda est motivé par une approche collaborative et axée sur les solutions pour identifier les principaux défis auxquels notre planète et notre industrie sont confrontées, ainsi que les opportunités et les innovations qui peuvent transformer le secteur de la mode.

«En tant que nouveau partenaire associé, Zalando diversifiera davantage la représentation des entreprises rejoignant notre mouvement et partagera ses conclusions et ses défis.

«Nous sommes absolument ravis de travailler avec eux et de pouvoir tirer parti de leurs connaissances en tant qu’initié de l’industrie.»

