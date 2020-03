Zandvoort propose déjà le report du GP et Montmeló étudie de nouvelles dates

Le coronavirus a mis du temps à affecter la Formule 1Mais il l’a fait avec beaucoup de force au cours des dernières 24 heures et il y a déjà quatre courses qui ont été affectées, retardant le début du championnat au moins jusqu’en mai.

En théorie, la première course de la Coupe du monde 2020 sera le Grand Prix des Pays-Bas entre le 3 et 5 mai, mais la FIA et Liberty Media ont déjà avancé que la compétition ne commencerait probablement pas. “Jusqu’à fin mai”, donc Monaco pourrait finir par être la première course.

Cela laisse Zandvoort et le Circuit de Barcelone-Catalunya dans une situation difficile, car il est envisagé de déplacer certains rendez-vous reportés au mois d’août, traditionnellement sans activité en raison de la pause estivale. Le circuit néerlandais a déjà avancé que est conscient que son retour en Formule 1 est en danger, il travaille donc à trouver des solutions et ainsi être en mesure de rentabiliser l’investissement réalisé dans le remodelage profond de l’itinéraire.

En ce qui concerne Barcelone, les efforts sont concentrés sur étudier de nouvelles datesComme d’autres événements automobiles ont également été annulés ou reportés en raison du coronavirus, cela pourrait ouvrir de nouvelles options pour la Formule 1.

Indépendamment de tout cela, la situation actuelle oblige toutes les parties à improviser, car personne ne sait quelle sera la véritable portée d’une crise sanitaire qui a déjà son épicentre en Europe après avoir commencé en Chine il y a quelques semaines.