Zandvoort rejette l’idée de tenir le GP de Hollande à huis clos

La tâche qui nous attend pour Liberty Media est herculéenneIl doit reconstruire un calendrier qui était déjà le plus long de l’histoire de la Formule 1. Sur les 22 courses initialement prévues, il n’en reste plus que 20 depuis l’annulation de l’Australie et de Monaco, huit autres reportées sans date précise.

Cela étant, Liberty Media rêve de débuter la saison en juillet et de compresser le calendrier pour que 18 ou 19 courses peuvent être organisées, mais pour cela, il est très probable que les premiers devront se tenir en Europe à huis clos. Quelque chose que Jan Lammers, directeur du circuit de Zanvoort, ne voit pas avec faveur.

“Une course sans fans est un scénario impensable”Dit Jan Lammers. «Si nous avons une course, elle doit être sans compromis. Nous devons pouvoir le célébrer. Pour nous, il s’agit du retour de la Formule 1 après 35 ans. Ce devrait être une grande fête que vous souhaitez célébrer avec tout le monde.

“Nous ne pouvons pas oublier que la FIA et la FOM sont confrontées à une tâche incroyable”

Le Grand Prix des Pays-Bas est absent du calendrier des catégories depuis 1985 et, pour 2020, une profonde rénovation du Zandvoort a été entreprise pour célébrer le retour de la popularité croissante de Max Verstappen.

“S’ils nous posent cette question, nous devrons réfléchir sérieusement”, admet Jan Lammers. “Une course sans fans n’est pas quelque chose que nous voulons penser jusqu’à ce qu’on nous pose cette question. Heureusement, cela ne s’est pas encore produit. Cependant, en ce qui nous concerne, ce n’est tout simplement pas possible. »

C’est ainsi que la F1 prévoit un calendrier 2020 avec 19 Grands Prix à partir de juillet

Malgré son refus, Lammers reconnaît le grand effort que Liberty Media (FOM) fait pour reconstruire le calendrier au milieu d’une crise économique sans précédent pour la Formule 1. “Nous ne pouvons pas oublier que la FIA et la FOM font face à une tâche incroyable. Ils essaient d’économiser autant qu’ils le peuvent; équipes, promoteurs, sponsors. Ils font tous ce que vous pouvez en attendre, ils réfléchissent à tous les scénarios. C’est une bonne chose.

Le leader et ancien pilote néerlandais termine en souhaitant que la situation soit bientôt redirigée et que la saison puisse enfin commencer. “Nous ne pouvons qu’espérer que bientôt nous aurons le feu vert et que nous aurons à nouveau rapidement un Grand Prix. Parce que cela signifierait que le virus est un peu sous contrôle et c’est la chose la plus importante dans tout cela “, conclut-il.