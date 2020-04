Zéro contagions, timing différent pour les régions. Première Basilicate et Ombrie, dernière Lombardie

La fin de l’urgence Covid-19 en Italie pourrait avoir des moments différents dans les régions selon les territoires plus ou moins exposés à l’épidémie: en Lombardie et Marche, probablement, l’absence de nouveaux cas se produira pas avant fin juin, dans Émilie-Romagne et Toscane pas avant fin mai.

Dans les autres régions, l’élimination des contagions pourrait avoir lieu entre les troisième semaine d’avril et première semaine de mai

Ce sont les projections faites par les experts de l’Observatoire national de la santé dans les régions italiennes, coordonnées par le professeur Walter Ricciardi, directeur de l’Observatoire et professeur d’hygiène à l’Université catholique, et par le docteur Alessandro Solipaca, directeur scientifique de l’Observatoire.

“En ce moment, il est plus que jamais nécessaire de dresser un bilan de la progressivité et de l’évolution des infections, afin d’apporter le soutien nécessaire aux choix politiques importants des prochains jours”,

déclare le Dr Alessandro Solipaca.

Le nouveau coronavirus du SRAS CoV-2 a jusqu’à présent provoqué 22 mille et 700 morts en Italie, où il y a actuellement environ 172 000 et 400 personnes infectées.

“L’Observatoire national de la santé dans les régions italiennes a réalisé une analyse dans le but

d’identifier non pas la date exacte, mais la date avant laquelle il est peu probable de s’attendre à la réduction à zéro de nouvelles infections – explique le Dr Solipaca – et est basée sur les données mises à disposition

quotidiennement par la Protection civile du 24 février au 17 avril “.

la les modèles statistiques estimés pour chaque région sont régressifs (de nature non linéaire) et, par conséquent, ne sont pas épidémiologiques, donc pas basés sur la quantité de la population exposée, la population sensible et le coefficient de contagiosité R0, mais approximent la tendance des nouveaux cas observés au fil du temps.

Les projections tiennent compte des mesures de verrouillage introduites par le DPCM. Par conséquent, toute mesure visant à faciliter le verrouillage, avec la réouverture des activités et la circulation des personnes qui interviennent à partir d’aujourd’hui, rendrait les projections non plausibles.

Enfin, il est souligné que la précision des projections est liée à la détection correcte des nouvelles infections, il est en effet connu que celles-ci peuvent être sous-estimées en raison des infections asymptomatiques et du nombre de prélèvements effectués.

Selon les projections de l’Observatoire, un La Basilicate et l’Ombrie seraient les premières à sortir de l’infection de Covid-19, que le Le 17 avril ne comptait que 1 et 8 nouveaux cas, respectivement; le dernier serait les régions du Centre-Nord où l’infection a commencé plus tôt.

En Lombardie, où la première infection s’est produite, il n’est pas juste de s’attendre à l’élimination des nouveaux cas avant le 28 juin, en Marche pas avant le 27 juin. En fait, pour les deux régions, la tendance à la baisse est particulièrement lente.

la L’AP de Bolzano devrait aborder l’élimination des infections à partir du 28 mai, malgré le nombre de cas d’infection observé globalement, il est faible en valeur absolue (29 cas au 18 avril), mais la tendance des nouveaux cas diminue avec une lenteur particulière. en Région du Latium nous devons attendre au moins le 12 mai, dans Italie du sud la réduction à zéro des nouvelles infections devrait commencer à avoir lieu entre fin avril et début mai.

Les projections réalisées montrent que l’épidémie diminue très lentement, donc ces données suggèrent que la transition vers la soi-disant “phase 2” devrait avoir lieu progressivement et à différents moments d’une Région à l’autre. Une anticipation excessive de la fin du verrouillage, selon toute probabilité, pourrait “ramener les mains de la pandémie” et frustrer les efforts et les sacrifices consentis jusqu’à présent.