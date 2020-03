Zhou remporte le Bahrain Virtual GP; Vandoorne et Eng ferment le podium

Les 18 minutes du premier classement du championnat virtuel de Formule 1 ont été pleines de revers et d’accidents auxquels on n’est pas habitué lors d’un week-end monoplace habituel, avec Johnny Herbert, ancien pilote qui diffuse actuellement pour la télévision britannique, traversant son Alfa Romeo à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il touche même le mur après la trompette.

Le 7 fois médaillé olympique Chris Hoy il a subi le même sort dans son Red Bull à certains moments, tandis que Nico Hülkenberg En dehors de la grille actuelle, il améliore progressivement son temps à bord d’un Racing Point virtuel, bien qu’il ne puisse terminer que 5ème dans cette première étape.

Phillipp Eng, un pilote BMW DTM avec de l’expérience en endurance dans le passé, a été le plus rapide avec un temps de 1: 27.629 lors duquel Lando Norris n’a pas pu participer tôt en raison de problèmes techniques. Le frère de Lewis Hamilton n’a pas pu dépasser la 14e position, tandis qu’Esteban Gutierrez, Guanyu Zhou et Nicholas Latifi ont été commandés de cette manière après l’homme le plus rapide du classement.

Un départ accidenté a laissé Herbert leader avec de nombreuses pénalités, Gutiérrez testant les extérieurs de la piste de Sakhir, entre autres. Eng et Zhou se sont battus pour la première place dans les premières étapes de la course, alors que peu de temps après Hülkenberg et Dino Beganovic, pilote de la Ferrari Driver Academy, ont ravi les fans qui suivaient la course.

Avec Latifi, ils ont mené une bataille à trois qui a duré plusieurs tours, tandis que Norris a pu revenir au jeu tout en Stoffel Vandoorne Il a même dirigé après avoir eu plusieurs problèmes au début. Zhou a repris la tête dans les derniers instants et a pu la conserver jusqu’au bout.

