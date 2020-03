Zone protégée contre les coronavirus et l’Italie: limitations et cas particuliers

À partir d’aujourd’hui 10 mars et jusqu’au 3 avril, les mesures déjà actives en Lombardie et dans 14 autres provinces et liées à laUrgence coronavirus ont été étendus à toute l’Italie. Voyons en détail les nouvelles limitations et cas particuliers, selon le DL publié de nuit au Journal officiel.

Comme indiqué dans le décret, “Nous devons éviter tout mouvement de personnes physiques entrant et sortant des territoires, ainsi qu’à l’intérieur des territoires eux-mêmes, à l’exception des mouvements motivés par besoins de travail avérés (plus indifférent) o situations de nécessité ou pour des raisons de santé cela doit être démontré (sous peine de l’article 650 du code pénal) “.

Qu’est-ce que cela signifie?

À partir d’aujourd’hui tous les mouvements de chaque citoyen, en dehors de leur commune de résidence ou de domicile, ils doivent être motivé par des besoins professionnels ou des situations de nécessité ou pour raisons de santé: raisons qui doivent être saisies dans unauto-certification à emporter et à montrer en cas de contrôle par les autorités compétentes. L’autocertification doit également être présentée dans les gares et les aéroports.

Pour qui transgresse ou déclare faux sont attendus sanctions qui vont jusqu’à l’arrestation.

Précisément pour réduire ces mouvements au minimum, dans le décret, il est recommandé, dans la mesure du possible, à toutes les entreprises d’appliquer la méthode de travail intelligente à leurs employés: «Il est recommandé que les employeurs publics et privés encouragent l’utilisation par les employés de congés ou de congés ordinaires, sans préjudice de l’agilité de travail disciplinée pour l’ensemble du territoire national “.

Quant au voyager dans votre commune, est toujours garanti en respectant le critère de besoin proche. Les rassemblements de personnes restent interdits, même à l’extérieur, ainsi que les écoles et universités restent fermées jusqu’au 3 avril 2020.

Vous pouvez donc quitter la maison pour faire du shopping ou aller à la pharmacie. Les bars et restaurants ne sont ouverts que de 6 à 18 ans. Ceux qui ont une fièvre supérieure à 37,5 doivent rester à la maison. Discours différent à la place le week-end où les centres commerciaux et les centres commerciaux et les magasins moyens et grands seront fermés.

“Les jours fériés et les jours fériés, les moyennes et grandes structures de vente sont fermées, ainsi que les magasins à l’intérieur des centres commerciaux et des marchés. La fermeture n’est pas disponible pour les pharmacies, les parapharmacies et les magasins d’alimentation, dont le responsable est toutefois tenu de veiller au respect de la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre, avec la sanction de suspension de l’activité en cas de violation “.

Cependant, la circulation des marchandises et des transports publics ne s’arrête pas.