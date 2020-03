Zoom vaut déjà plus que Twitter et Slack

Compte tenu de la demande de télétravail et de la nécessité pour les personnes de communiquer à distance avec leurs proches au milieu de la pandémie, le nombre de nouveaux utilisateurs de l’application est en augmentation, tout comme la valeur marchande de l’entreprise. Actuellement, Zoom est situé à une capitalisation boursière de 42000 millions de dollars, ce qui le rend plus précieux que son concurrent américain Slack, qui enregistre une valeur de 15700 millions de dollars, et le place même au-dessus des plateformes mondialement connues telles que Twitter. qui a une valeur de 19,8 milliards de dollars.

Le nombre de nouveaux utilisateurs et de téléchargements dans Zoom est un autre indicateur de réussite.

Alors que dans les mois précédant Covid-19, le taux de téléchargement moyen de l’application était de 56 000 sur une période de deux mois, le 23 mars dernier, la plate-forme a enregistré 2,13 millions de téléchargements, selon les données d’Apptopia. Au cours de la première semaine de mars, l’application a été téléchargée 6,7 millions de fois, selon les données du cabinet de conseil Sensor Tower.

La somme des téléchargements et des nouveaux utilisateurs ne sont pas les seuls indicateurs qui reflètent le succès économique de l’entreprise dans l’éventualité de la santé car bien que le prix de ses actions ait enregistré des résultats mitigés, en comparant le prix en glissement annuel, il a augmenté de 117% et 4,5% entre le 24 et le 30 mars, selon les données historiques du Nasdaq.

