Zurich Seguros lance le “Zurich Bond”

Zurich Seguros a lancé le «Zurich Bond» pour aider ses clients privés en assurance automobile et les clients des entreprises et des PME.

L’application de ce programme d’aide a été approuvée par le groupe de Zurich en raison de la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus et de l’impact économique qu’elle a sur les familles et les entreprises.

En Espagne, la société consacrera 30 millions d’euros à cette aide.

Zurich Seguros a lancé une série d’engagements depuis le début de cette crise: avec les employés et leurs emplois; avec le marché et les clients, et avec la société.

Parmi les principales mesures mises en place figurent la prolongation du délai de paiement à 90 jours; la possibilité de fractionnement sans supplément pour les entreprises et les PME jusqu’à 12 mois; le renforcement de l’expertise vidéo; et l’engagement pour les clients avec assurance vie à risque, qui sont couverts si l’incident est une conséquence de l’épidémie de coronavirus. Dans le domaine social, plusieurs initiatives ont été approuvées afin de promouvoir l’essai clinique mené par le Dr Oriol Mitjà et le Dr Bonaventura Clotet, et le développement de nouveaux modèles de respirateurs d’urgence.

L’entreprise a indiqué que la prochaine étape est le «Zurich Bond», qui consiste en une aide financière que le client recevra lors du renouvellement de sa police. Le bonus sera appliqué aux clients qui n’ont pas eu de réclamation pendant l’état d’alarme; et il commencera une fois terminé.

Vicente Cancio, PDG de Zurich Seguros en Espagne, a déclaré dans un communiqué que «l’impact du Covid-19 est énorme; dans l’économie et les gens. Par conséquent, nous voulons nous engager de manière proactive et aider nos clients à passer cette période de la meilleure façon possible ».

