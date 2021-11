Ed Sheeran est marié et père, le chanteur qui pensait être gay !

Ed Sheeran a connu un véritable bouleversement dans sa vie. Le chanteur est aujourd’hui marié et papa d’une jolie petite fille. Il a fait une apparition tout récemment dans le podcast néerlandais Man Man Man. Le moment parfait pour le chanteur qui n’hésite pas à se confier. Il parle de façon plus ample de son orientation sexuelle quand il était plus jeune. Il étonne plus d’un.

Ed Sheeran se confie sur son orientation sexuelle étant enfant.

Au cours de l’interview fait dans le podcast néerlandais Man Man Man, Ed Sheeran s’exprime en toute quiétude. Il avoue avoir pensé à un moment de sa vie qu’il était homosexuel. Il s’imaginait donc difficilement être un hétérosexuel.

En effet, cette sensation était due au fait qu’il ne se soit jamais identifié en tant qu’homme, masculin dans l’entièreté. Il affirme « J’ai un certain côté féminin, au point que quand j’étais enfant, je pensais un peu que j’étais gay ». C’est en réalité un fait qui a longtemps joué sur lui au point de ne pas pouvoir penser être un jour avec une femme.

Suite à ces déclarations, il ajoute « J’ai définitivement un gros côté féminin. J’aime le théâtre musical, j’aime la pop, j’aime Britney Spears ». Tout compte fait, il faut noter que le fait de boire de la bière ou encore de regarder le football n’a pas fait l’unanimité. Son côté féminin fait partie de sa personnalité.

Ed Sheeran est plus en mesure de se sentir hétérosexuel

Ed Sheeran ne s’est pas résigné à ses idées qu’il portait étant enfant. Bien au contraire, le temps a su faire ses choses. Il a donc pu réorienter sa position sexuelle et se trouve aujourd’hui être en mesure de trouver le bonheur au côté d’une femme.

Finalement marié à une sublime femme, il affirme « Ma femme est super engagée et féminine ». Il poursuit « Et donc, dès que nous avons commencé à sortir ensemble, ma vie a basculé là-dessus ». Et de préciser « Elle joue dans une équipe de hockey féminin. On traîne avec toute l’équipe. C’est vraiment l’autonomisation des femmes ».

Ed Sheeran, un homme comblé

Le chanteur de 30 ans est comblé par sa carrière qui lui a plutôt réussi, mais aussi par sa vie de famille. Il a pour compagne, la charmante Cherry Seaborn. Les deux tourtereaux filent le parfait amour au quotidien.

Ed Sheeran a annoncé ses fiançailles avec la belle Cherry en janvier 2018, sur son compte Instagram. Des fiançailles qui ont été naturellement faites à la fin de l’année 2017 pour leur plus grand bonheur. L’amour qui règne entre ces deux stars est d’une grande évidence. Ils sont réellement mignons ensemble. Le couple s’est marié en 2019.

Les deux amoureux ont accueilli au sein de leur petite famille, une jolie petite fille. Elle s’appelle Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. C’est leur tout premier enfant. Malgré la joie qui l’anime suite à l’arrivée de sa princesse, il s’exprime tout de même sur ses inquiétudes. Il n’a pas hésité notamment à partager ouvertement ses craintes sur la paternité à Nagui.