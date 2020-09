Eddy et Jaja (Secret Story) se font agresser en pleine rue en allant chez des amis … Les fans sont sous le choc !

On pourrait croire qu’en 2020, les rues seraient plus sécurisées et qu’il serait possible de se balader en toute tranquillité. Pourtant c’est loin d’être le cas, et les deux candidats de Secret Story, Eddy et Jaja, l’ont appris à leurs dépens. Ils ont en effet été victime d’une agression ce 21 septembre, alors qu’ils se rendaient chez des amis. Heureusement, il y a finalement eu plus de peur que de mal.

Eddy est choqué qu’en 2020, on puisse encore se faire agresser dans la rue

C’est sur Snapchat que Eddy et Jaja, très connus pour leurs apparitions dans les télé-réalités, ont annoncé leur terrible mésaventure. En effet, le soir du 21 septembre 2020, les deux stars étaient en route pour rejoindre des amis, quand ils ont été surpris par des agresseurs. Ces derniers étaient cagoulés, et ne se sont pas gênés pour agresser Eddy et Jaja verbalement et physiquement en pleine rue. Ce drame s’est déroulé dans la rue d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

Eddy raconte son histoire encore sous le choc, mais soulagé que tout cela soit désormais un mauvais souvenir. Il se sent aussi chanceux, car si ces agresseurs avaient été plus virulents, Jaja et lui auraient pu finir à l’hôpital dans un très mauvais état. D’après Eddy, son ami Jaja a été gravement atteint par cette mésaventure, mais heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Il finit en avouant qu’il trouve vraiment aberrant le fait qu’en 2020, on puisse encore se faire agresser en pleine rue, à la vue de tous.

Jaja toujours très paniqué, avoue qu’il a vraiment eu peur

Jaja est lui aussi une star dans le monde de la télé-réalité. Vous avez donc certainement eu l’occasion de le voir dans différentes émissions à la télévision, notamment Secret Story. Aujourd’hui, il traverse une mauvaise passe car il se remet encore de l’agression qu’il a subit avec son ami Eddy le 21 septembre. Les deux hommes ont visiblement vécu le drame de deux façons différentes, car si Eddy est reconnaissant que tout soit terminé, Jaja par contre est toujours très paniqué.

En effet, lorsque Jaja raconte en détail ce qui s’est passé ce jour-là, il est très effrayé, et cela se sent dans ses propos. Il l’avoue d’ailleurs : « j’ai eu très peur », dit-il. Les agresseurs étaient visiblement plus intéressé par lui, parce qu’il tenait une valise et son portable à la main. D’après Jaja, les hommes étaient vraiment contre lui, et se sont acharnés à lui arracher ses affaires. Les agresseurs les auraient suivis sur une certaine distance, avant de les interpeller lorsque l’occasion s’est présentée.

Jaja affirme qu’ils étaient calmes au début, mais apparemment, ils ont reconnu les deux célébrités de la télé-réalité, et c’est à ce moment qu’ils ont compris qu’ils pouvaient en tirer le maximum. « Les gens pensent que parce qu’on fait de la télé-réalité, on roule forcément sur l’or », explique Jaja qui se remet encore de ses émotions. Il avoue avoir complètement perdu le contrôle. Il était terrifié, en sanglots, à tel point qu’il a laissé l’un des agresseurs s’enfuir avec sa valise. Ils l’ont même fouillé, et c’est grâce à l’arrivée de leurs amis que ce cauchemar a pris fin. Ils sont en effet intervenus face aux agresseurs pour défendre Eddy et Jaja, et heureusement ces malfrats ont pris la fuite.

Espérons que dans les jours à venir Jaja pourra oublier cette mésaventure et qu’on pourra très vite retrouver les deux célébrités sur nos petits écrans, plus en forme que jamais.