Eddy Mitchell balance tout, il a connu le « pire » avec les Etats-Unis et ne fait plus aucun cadeau

Pour tous les plus grands fans du chanteur français mythique Eddy Mitchell, on peut dire que c’est vraiment la douche froide. Ils ne s’attendaient sans doute pas à ce que le chanteur fasse des déclarations aussi dingues en ce qui concerne la musique américaine qu’il apprécie tant. Il faut bien avouer que depuis le tout début de sa carrière, le pays a énormément changé, et on aurait même pu se demander clairement si le chanteur approuvait toutes les dernières déclarations que l’on a pu entendre ces derniers mois et ces dernières années dans le pays.

A l’époque où Eddy Mitchell a pu être connu auprès du grand public, les Etats-Unis étaient alors complètement différents, et nous étions très loin d’imaginer que quelques années plus tard, certains hommes politiques comme Donald Trump allaient pouvoir prendre le pouvoir du pays. Malheureusement, pour certains américains, c’est avec la plus grande des tristesses qu’ils ont pu accueillir le président Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Alors que quelques années plus tôt, les électeurs américains avaient pu faire un choix totalement différent avec le président Barack Obama, on peut dire que cette fois-ci, cela avait pu avoir le mérite de complètement changer ! Par conséquent, tout le monde était assez curieux de savoir ce que pensait le chanteur mythique Eddy Mitchell de tous ces changements que le pays a pu avoir l’occasion de vivre depuis quelques années maintenant.

Eddy Mitchell raconte tout en interview, sa « rupture » avec le pays qu’il aimait tant

Voilà une nouvelle pour les fans d’Eddy Mitchell qui risque de tout changer, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, depuis les tous débuts de sa carrière, il se trouve que le chanteur français Eddy Mitchell a pu glorifier un certain rêve américain dont il rêvait tant. On imagine même que grâce à lui, des millions de personnes ont pu également glorifier le pays, pour même partir vivre en voyage ou pour travailler là bas afin de changer complètement de vie. Toutefois, on a pu voir que le chanteur a pu faire une nouvelle déclaration qui fait vraiment froid dans le dos.

Dans une récente interview, il a clairement dit que le rêve américain était tout simplement terminé pour lui ! Avec un pays qui a pu changer complètement depuis ces dernières années, Eddy Mitchell a avoué qu’il n’appréciait plus tellement le cinéma et la musique de ce pays : de quoi lui donner un sacré coup de vieux selon certains internautes qui n’ont pas du tout apprécié la remarque du chanteur.

Néanmoins, ce dernier ne s’est pas arrêté là, c’est le moins que l’on puisse dire. Il a en effet fait une déclaration concernant les derniers hommes politiques du pays…

Eddy Mitchell évoque le « top du pire » pour les hommes politiques du pays

Dans cette même interview que l’on a pu entendre en exclusivité, le chanteur Eddy Mitchell en a donc profité pour pouvoir revenir sur les hommes politiques des Etats-Unis. Bien qu’il ne se soit toutefois pas exprimé sur le président de la république Emmanuel Macron, il a toutefois raconté son ressenti sur les hommes politiques américains.

Sans citer de nom directement, il a donc parlé du « top du pire » concernant les hommes politiques américains de ces dernières années. Même si l’on pense directement à Donald Trump en lisant ces propos, rien ne dit que cela se confirme…