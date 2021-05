Eddy Mitchell complètement dépité, il se fait piéger avec une fausse identité d’un grand ami à lui…

On ne compte plus le nombre de fois où Eddy Mitchell a pu pousser de gros coups de gueule, mais cette fois-ci, il se trouve que cela pourrait bien aller bien plus loin que prévu, comme on a pu le pressentir dans la dernière déclaration du chanteur qui a fait beaucoup de bruit. C’est en effet un vrai scandale auquel Eddy Mitchell est confronté ces derniers jours, et les conséquences pourraient vraiment être terribles. A l’heure où il se trouve que l’on ne compte plus le nombre de fois où Eddy Mitchell a pu se trouver dans des situations aussi folles, celle-ci risque de vous surprendre.

Etant fan de l’Amérique des années 60, Eddy Mitchell a malheureusement changé d’avis sur le pays récemment, et il a pu prendre la parole récemment pour être assez dur sur ce qu’il a pu avoir l’occasion d’appeler pendant longtemps ce fameux « rêve américain ». Concrètement, il se trouve que le chanteur Eddy Mitchell a pu être confronté à une situation très délicate récemment, comme on a pu le voir sur le plateau de l’émission C à vous.

Face à l’humoriste Laurent Gerra, le chanteur mythique Eddy Mitchell de 78 ans a décidé contre toute de revenir sur un épisode assez tragique de sa vie, qu maintenant lui fait penser que le temps passe bien vite. Heureusement, il se trouve que les deux hommes se connaissent bien, et depuis de nombreuses années. Pendant quelque temps, on a même pu les voir ensemble sur des plateaux, et ils s’apprêtent même à faire beaucoup de bruit prochainement…

Eddy Mitchell s’associe à Laurent Gerra pour un spectacle exclusif

C’est donc une véritable association inédite que l’on va pouvoir découvrir prochainement, à l’heure où les salles de spectacles vont visiblement pouvoir accueillir de nouveau du public. Même si personne n’aurait pu être en mesure de penser que le chanteur allait pouvoir s’associer à Laurent Gerra pour pouvoir faire une aussi grosse annonce.

C’est en effet ce que l’on a pu découvrir sur le plateau de l’émission C à vous, où les deux hommes sont venus présenter en exclusivité un nouveau projet qui devrait faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire. Intitulé en effet A Crédit et en Stéréo, celui-ci devrait faire beaucoup parler de lui, car les deux hommes sont très attendus par leur public. Mais à cette occasion, on a pu apprendre un fait complètement dingue il y a quelques années.

En effet, alors qu’Eddy Mitchell venait tout juste d’avoir un album Jambalaya, celui-ci a été piégé par Laurent Gerra qui n’a pas hésité une seule seconde à faire une blague très osée…

Laurent Gerra se fait passer pour Johnny Hallyday auprès d’Eddy Mitchell

C’est une histoire qui est assez folle que l’on a pu donc découvrir dans l’émission C à vous. On a en effet pu découvrir contre toute attente qu’Eddy Mitchell avait été par le passé piégé par Laurent Gerra, et ce dernier n’avait pas hésité à se faire passer pour le chanteur Johnny Hallyday.

Un souvenir qui peut paraître assez douloureux, mais qui le fait rire aujourd’hui après tant d’années passées ensemble auprès du chanteur qui est maintenant disparu tragiquement…