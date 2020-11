Eddy Mitchell : son témoignage après les ravages de sa maison à Saint Tropez par des … sangliers !

Le célèbre acteur et chanteur français a eu une brillante carrière et pouvait s’offrir tout ce qu’il voulait. Très fan de la ville de St Tropez où il a acheté sa plus grande résidence, Eddy est désormais obligé de passer plus de temps à Paris car sa maison aurait été ravagée.

Eddy Mitchell se confie sur les ravages de sa maison

Le célèbre chanteur et acteur français se croyait déjà à l’abri du besoin après s’être offert une belle maison à Saint Tropez. Toutefois, ce logement était loin d’être ce à quoi il s’attendait au regard de la localisation de ce bien. Le célèbre acteur a eu un entretien avec Le journal du Dimanche où il aurait fait des révélations étonnantes sur sa résidence à St Tropez. Alors que la sortie de son ouvrage, écrit avec son dernier fils, a eu lieu le 7 octobre, le chanteur de 78 ans qui n’avait plus donné des nouvelles de lui depuis plusieurs mois, a fait la promotion de ce livre et aurait profité pour s’exprimer au sujet de sa maison.

Malgré son âge avancé, Eddy Mitchell n’est jamais sur place. Il est régulièrement entre Saint Tropez et Paris, un mode de vie auquel il prend plaisir. Ayant acheté une maison à St Tropez, une ville qu’il apprécie particulièrement, il n’y est pas resté pendant longtemps d’autant plus qu’il était toujours entre les deux villes. Lors de son interview, le mari de Muriel Bailleul est revenu sur les circonstances de l’achat de cette résidence. Il a révélé qu’il s’était acheté cette résidence pour se faire plaisir. Malheureusement pour lui, ce qu’il croyait être une bonne affaire avait très vite tourné à un cauchemar. En effet, il déclare que son terrain aurait été retourné par des sangliers pourtant il se disait avoir acquis un logement dans un environnement paisible.

Le terrain de sa maison à St Tropez ravagé par les sangliers

Le chanteur était particulièrement attaché à sa maison de Saint Tropez d’autant plus que celle-ci lui aurait coûté beaucoup d’argent. Alors qu’il n’avait pas la somme requise, le vendeur lui avait permis de contracter un prêt sur 10 ans pour avoir cette maison. S’il avait enfin trouvé le bonheur qu’il recherchait, celui-ci n’a malheureusement pas duré pendant longtemps à cause des sangliers très protégés par les défenseurs de l’écologie, qui auraient retourné son terrain.

En 2015, nos confrères du journal Le Parisien parlaient de la résidence d’Eddy Mitchell à St Tropez car ils avaient été reçus par le chanteur qui s’apprêtait à sortir un nouvel album. Il fallait grimper les hauteurs pour arriver à son domicile. Lors de leurs échanges, le mari de Muriel n’avait pas manqué de déclarer qu’il aime cette ville et plus particulièrement la nature, d’où la raison de s’être acheté une maison dans les bois. Il ne se doutait pas de la présence des sangliers près de son domicile.

Eddy n’a jamais cessé de clamer son amour à l’égard de la magnifique ville de St Tropez. Lors d’un entretien avec RTL en 2018, il faisait savoir qu’il préfère être enterré à Saint Tropez qu’à Saint-Barthélemy comme Johnny Hallyday. L’acteur avait été invité par Var-Matin à quelques jours de la sortie de son film Les Vieux Fourneaux. Après avoir dévoilé qu’il avait acheté une maison proche de celle d’Eddie Barclay, il avait indiqué ne pas apprécier Saint-Barthélemy malgré la présence de son ami Johnny. Le fait pour lui d’avoir perdu sa maison représente sans doute, une épreuve difficile à surmonter pour le chanteur et acteur de 78 ans.