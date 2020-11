Edouard Baer : Il dévoile le très célèbre Benoît Poelvoorde dans la bande-annonce de son prochain film et défraie la chronique !

Le nom de Gérard Depardieu ainsi que ceux de bien d’autres personnalités ont même été dévoilés pour ce casting.

Lorsqu’on parle de bande-annonce, plusieurs personnes s’attendent à voir un extrait du film ou de la série en question. Cependant, Edouard Baer préfère faire les choses de manière beaucoup plus classique et pour cela, il ne manque pas de faire preuve d’originalité. Le cinéaste voit les choses d’une manière beaucoup plus différente. Pour l’occasion, il a fait recours à Benoît Poelvoorde et François Damiens pour mener à bien sa mission. C’est à travers une vidéo d’1 min 45 s que le joli trio a sidéré les fans… en chantant ! Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Benoît Poelvoorde, très en forme dans la bande-annonce…

Dans la fameuse vidéo qui est en train de faire le buzz sur internet, on voit Benoît Poelvoorde face à un piano. Il était en train de pousser la chansonnette sur un air de blues. Le pianiste a ensuite appelé successivement Edouard Baer le réalisateur du film, et ensuite François Damiens.

Ensemble, les trois ont cité les noms des autres personnages du casting et le moins que l’on puisse dire c’est que ce projet promet d’être très intéressant. Un casting très bien fourni puisqu’on verra apparaître les noms de Pierre Arditi, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, mais aussi le très célèbre Jean-François Stévenin. On verra également d’autres personnages éminents du monde du cinéma comme Jackie Berroyer, Isabelle Nanty, Christophe Meynet, Sigrid Bouaziz, Yoshi Oida, Gérard Daguerre et le grand Gérard Depardieu en personne.

Un cocktail explosif attend donc les fans. Pourtant ce n’est pas tout. Pour couronner le tout, ils ont intégré dans les paroles de leur chanson une bien mystérieuse expression : « J’en passe et des meilleurs ». Cela laisse penser qu’il y aura encore d’autres acteurs tout aussi talentueux que ceux qui ont été précédemment cités.

Le scénario du film ?

Après avoir regardé ce petit épisode rempli de gaieté, on se demande bien à quel moment ils présenteront la véritable bande-annonce. Les fans ont attendu jusqu’à la fin de la vidéo pour voir quelle serait la surprise cachée derrière cet étonnant casting. Ils n’ont rien trouvé ! Aucune autre information supplémentaire n’a été dévoilée sur l’œuvre qui pour l’instant est un mystère complet. Bien sûr, on connaît déjà qui seront les acteurs qui y figureront, mais cela ne suffit pas pour satisfaire la curiosité des uns et des autres.

Toutefois, vu les acteurs qui ont été cités, l’avenir promet d’être radieux pour ce long métrage. Edouard Baer a annoncé que Adieu Paris sortira en salle en 2021. Il n’a pu s’empêcher de faire une blague concernant la crise sanitaire en disant que tout dépendait de ‘‘s’il restait encore de salle de spectacle’’ d’ici là.

Qui est Edouard Baer ?



Né le 1er décembre 1966, Edouard Baer est une personnalité publique française dont le talent s’est révélé sur plusieurs plans. Il s’agit du théâtre, de la radio, de la télévision et du cinéma. Il est également un auteur, animateur radio et télévision, comédien, producteur de théâtre et de cinéma, et metteur en scène.

Il a fait ses preuves à la radio, au cinéma et dans bien d’autres domaines. Il est également le père d’une adorable fille nommée Iman. Cette dernière est née en 2006.