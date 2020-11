Edouard Philippe : L’ancien Premier ministre de l’actuel Président de la République Emmanuel Macron, s’apprête à réaliser une série !

Après avoir été le bras droit d’Emmanuel Macron pendant plus de 3 ans, l’homme politique Édouard Philippe, révèle avoir un gros projet dans le 7e art, avec la réalisation d’une série inspirée de faits réels. Ces faits comme l’on s’en doute, concernent pour la plupart, la politique française. De plus, ce sera une série adaptée de son roman Dans l’ombre.

Édouard Philippe inspiré par la série West Wing !

Ce mardi 17 novembre 2020, l’ex Premier ministre du Président de la République, Edouard Philippe, a accordé un entretien à un média. Il a alors dévoilé l’un de ses gros projets, qui consiste en la réalisation d’une série télé.

Ce dernier sera en réalité une adaptation du roman intitulé Dans l’ombre, écrit par lui-même et Gilles Boyer. Ce roman est en fait un thriller politique qui se déroule au cours d’une élection présidentielle, avec son lot de mensonges et de trucages. Dans l’ombre est sorti il y a 9 ans maintenant aux éditions Jean-Claude Lattès.



Après avoir servi plus de 3 ans sous les ordres d’Emmanuel Macron, Édouard Philippe est depuis plus de 4 mois, le maire du Havre. Cela lui a certainement donné plus de temps libre que son ancien poste, pour que l’homme politique pense à élaborer une série.

Notons qu’Edouard Philippe avait révélé être un véritable fan de la série West Wing. Celle-ci fut diffusée sur France 2 vers les années 2000. Toujours est-il que l’ancien Premier ministre a aimé l’intrigue, au point d’avouer avoir suivi à 4 reprises, les 7 saisons !

West Wing est une série politique américaine, ce qui explique l’engouement d’Edouard Philippe. Les téléspectateurs sont confrontés au quotidien plutôt mouvementé d’un président démocrate des USA, ainsi que tous ses collaborateurs, navigant contre vents et marée. Avec son roman qui est dans le même univers, Édouard Philippe a donc eu envie d’en faire une adaptation.

Une présidentielle digne d’une fiction ?

Édouard Philippe n’a pas parlé de son projet au hasard. En effet, à 49 ans et père de 3 enfants, le maire du Havre prend son projet cinématographique très au sérieux. C’est ainsi qu’il a confié s’être entouré des meilleurs dans le domaine, afin que son œuvre puisse voir le jour : « C’est une œuvre de fiction qui a pour vocation d’apporter du plaisir à celles et ceux qui la verront. On travaille avec une équipe de scénaristes dont c’est le métier, et on essaie de dire des choses qui ne seront pas caricaturales sur la politique, qui reste, au fond, quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux – mais pas non plus méprisable. »

Autant dire que cette sortie de l’ancien Premier ministre annonce déjà les couleurs de cette série. Malgré tout, Édouard Philippe préfère garder le secret, en ce qui concerne le casting de la série. Aussi, lorsque la question lui a été posée, il a simplement répondu : « Vous verrez ! »

Cependant, beaucoup se demandent si Edouard Philippe va s’inspirer de sa propre expérience pour sa série, puisqu’il a fait un séjour de 3 ans à l’Elysée, au plus près du Président de la République.



Si cela est bien possible, Édouard Philippe a été interrogé sur une série politique française, qui est déjà sortie il y a un bon moment. Il s’agit de Baron Noir avec Kad Merad, et Édouard Philippe a reconnu qu’il y avait quelques ressemblances entre ce qui se déroule dans cette série, et la réalité. Par contre, il précise : « La réalité est plus riche et plus complexe que la fiction. (…) Si l’on mettait dans une série ce qui s’est passé lors de la dernière présidentielle, personne ne le croirait. »

Cependant, il faut croire que la fiction peut très bien influencer la réalité, puisqu’Édouard Philippe a avoué s’être inspiré de sa série politique préférée The West Wing, lorsqu’il a été question pour lui d’organiser une grande conférence de presse, au moment du premier confinement !