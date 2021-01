Edouard Philippe surprend la France entière en rendant hommage à Mickaël Youn !

C’est une nouvelle que personne ne s’attendait à voir dans le paysage médiatique en ce week-end pluvieux. En effet, alors que la campagne de vaccination de la population française est vivement critiquée par les français, on a pu assister à une scène assez surréaliste il y a tout juste quelques heures.

L’humoriste Michaël Youn, que l’on a pu voir il y a tout juste quelques jours dans l’émission de M6 Les Reines du Shopping ainsi que dans un tout nouveau numéro du Morning Night avec ses deux acolytes de toujours !

À tout de suite… pic.twitter.com/Fq2UQuaVzA — Michael Youn (@MichaelYoun) January 20, 2021

Michaël Youn : il est au cœur de la polémique avec de nouvelles déclarations très choquantes pour les internautes !

Par le passé, on a pu connaître Michaël Youn très critique vis à vis du gouvernement français. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que les décisions du chef de l’état sont parfois très contestées et que certains humoristes controversés comme Jean-Marie Bigard ne se gênent pas pour dire haut et fort ce qu’ils pensent des décisions d’Emmanuel Macron.

Mais concernant Michaël Youn, il a récemment pris tout le monde de court avec une déclaration pour le moins choquante. En effet, il aurait tout simplement demandé aux artistes d’arrêter de critiquer le gouvernement ! C’est une séquence que l’on a pu découvrir dans l’émission de radio “Culture médias” sur sur Europe 1 où il a balancé tout ce qu’il pensait haut et fort sur la situation qui est pour certains français complètement catastrophique !

Quand les « journalistes » du #MorningNight découvrent les news et qu’ils n’ont pas le droit de rire. C’est ce soir à 21h05 sur @M6Officiel pic.twitter.com/NBTi4CTOsc — Michael Youn (@MichaelYoun) January 19, 2021

Il faut dire que quand nous pouvons comparer la situation à d’autres pays européens notamment, cela à de quoi pouvoir faire bondir certains français qui n’attendent que de se faire vacciner. Mais bien que l’on ne sait pas encore si cela soit lié à la déclaration de l’humoriste, c’est l’ancien premier ministre lui-même, Edouard Philippe, qui a également rendu hommage à Michaël Youn d’une façon très originale comme vous allez pouvoir le voir !

Edouard Philippe : son hommage à Michaël Youn étonne l’humoriste qui n’en croit pas ses yeux !

C’est alors que dans la ville du Havre, Jean Castex était reçu par Edouard Philippe afin de célébrer le port qui est présent dans la ville que l’hommage à Michaël Youn a été rendu. Dans sa déclaration sur les réseaux sociaux, on a donc pu voir Edouard Philippe présenter le fameux projet HAROPA en présentant « la puissance des ports du Havre ». Si certains français n’ont pas directement compris la référence, il est pourtant très clair que c’est une référence directe au film de Michaël Youn, La Beuze !

Dans ce dernier, on a pu notamment entendre Michaël Youn interpréter un personnage de son invention, Alphonse Brown. Dans la chanson “Le Frunkp” qui a fait à l’époque un véritable succès dans les charts français, on pouvait notamment entendre cette même citation concernant les ports du Havre.

Il n’en a pas fallu plus pour Michaël Youn qui a réagi directement à la déclaration d’Edouard Philippe, l’ancien premier ministre français durant la crise sanitaire du coronavirus. Parlant de “consécration”, il faut bien avouer que cela à de quoi faire plaisir à l’ancien présentateur du Morning Live sur M6 qui ne s’attendait certainement pas à une telle déclaration d’un homme politique actuel. Il semblerait en effet qu’Edouard Philippe soit donc un grand fan inconditionnel de Michaël Youn, à son grand étonnement !