Sex Education, Big Little Lies, Comment élever un super-héros : les meilleures séries disponibles sur Netflix !

Big Little Lies, Sex Education, Comment élever un super-héros ou encore Hunters, toutes ces productions possèdent chacune un univers qui leur est propre et un scénario bien ficelé !

Confiné chez soi, le temps peut sembler bien long, c’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous le meilleur du streaming, à retrouver sur la plateforme Netflix ou sur Amazon Prime Video.

Big Little Lies

Cette série américaine de Liane Moriarty et David E. Kelley, possède un casting de choix avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoé Kravitz et Shailene Woodley.

Les épisodes se concentrent sur la vie trépidante de mères (ou belles-mères), qui se sont rapprochées en devenant plus ou moins amies grâce à leurs rejetons, lesquels sont tous camarades et surtout… tous complices d’un meurtre.

La saison 1 de Big Little Lies, qui a déjà connu un franc succès dès sa diffusion, compte de nombreux fans qui ont également apprécié la saison 2. Il faut dire qu’au casting de cette seconde saison, Meryl Streep apparaît pour noircir un peu plus le tableau… Des épisodes qui promettent donc tous des sueurs froides !

Big Little Lies, dont la saison 2 est réellement prenante, nous entraîne ainsi dans un univers à la Melrose Place ou Desesperate Housewives, en toutefois nettement plus sombre et corsé.

La saison 1 et la saison 2 de Big Little Lies sont notamment à retrouver sur Amazon Prime Video.

Comment élever un super-héros

Comment élever un super-héros est une série américaine, de Carol Barbee. Au casting : Alisha Wainwright, Ja’Siah Young et Sammi Haney.

Depuis la mort de son mari, Nicole doit élever seule son petit garçon prénommé Dion, lequel semble avoir hérité de l’intelligence de son père. Âgé de 7 ans, l’enfant possède également quelques pouvoirs hors du commun qui vont en intéresser plus d’un…

Comment élever un super-héros, série adaptée du comic book de Dennis Liu et Jason Piperberg, est une série familiale particulièrement réussie, dont certaines scènes peuvent toutefois s’avérer trop effrayantes pour les plus jeunes.

La saison 1 de Comment élever un super-héros est à découvrir sur Netflix, qui propose de nombreuses nouveautés streaming pour le mois d’avril 2020.

Sex Education

Série produite en Grande-Bretagne, par Laurie Nunn, le casting de Sex Education compte notamment Gillian Anderson, Emma Mackey, mais aussi Asa Butterfield. Les deux saisons sont à retrouver sur la plateforme de streaming Netflix.

Otis, jeune adolescent sans histoire, se retrouve malgré lui désigné par Maeve comme conseiller sexuel underground au sein de son collège. Seul souci, le jeune homme a encore bien du mal à gérer sa sexualité, sans parler de son attirance pour Maeve.

La série, qui oscille constamment entre humour et gravité, a réussi à trouver l’équilibre parfait en deux saisons réellement prenantes.

Hunters

Série américaine de David Weil, Hunters possède un casting de choix, avec Al Pacino, Logan Lerman et Jerrika Hinton. La saison 1 de Hunters est à découvrir sur Amazon Prime.

De nombreux nazis ayant trouvé refuge à New York après avoir participé à l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, une bande de déglingués décide de mettre sur pied un projet de vengeance. Le plan est simple : les dégommer les uns après les autres, avec des méthodes quelque peu originales.