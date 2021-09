Électroménagers : découvrez les différents moyens pour entretenir votre lave-vaisselle !

Les électroménagers sont un ensemble d’appareils ou d’outils électriques destinés à couvrir nos besoins domestiques. Ils sont censés nous simplifier la vie et nous apporter de l’aide pour certaines activités quotidiennes comme le linge ou la vaisselle. Ainsi, le lave-vaisselle est l’appareil consacré à la propreté de nos couverts après leur utilisation. Il permet de gagner en temps et en énergie afin de garder les assiettes et les autres ustensiles propres. Cet appareil doit être également à son tour régulièrement entretenu pour un lavage optimal. Voici donc quelques astuces pour entretenir son lave-vaisselle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clement ® Travel & Lifestyle (@clementlazuech)

Prendre soin de détartrer et de désencrasser son lave-vaisselle

Cet appareil nous rend service tous les jours. Il doit donc être entretenu de temps en temps. Le nettoyer comme il faut permet de bénéficier de ses avantages à long terme et de préserver son allure et ses performances.

Sa contenance régulière en eau et en résidus de consommation peut souvent entraîner des dépôts de calcaire sur les parois de l’appareil, d’où la nécessité d’un détartrage. Le vinaigre blanc ou l’acide citrique sont les ingrédients idéaux pour cette tâche. Ces produits doivent être versés dans la machine et un cycle à vide ou sans vaisselle doit être tourné.

Si à la suite de la précédente action, la vaisselle ne ressort toujours pas propre, la machine est donc encrassée. Un nettoyage plus intense est donc nécessaire pour la désencrasser.

À cette occasion, le filtre et les parties amovibles comme les pales ou les chariots doivent être retirés et laver dans un évier grâce à un liquide vaisselle ou du savon. Il faut ensuite débrancher la machine et nettoyer la cuve, les contours de la porte et le joint d’étanchéité toujours avec du vinaigre blanc.

Nettoyez régulièrement le filtre et les bras d’aspersion

Le filtre est logé au fond de la cuve du lave-vaisselle et a pour rôle d’empêcher les gros morceaux d’aliments de s’insérer dans le système d’évacuation. Mais les débris peuvent s’accumuler au fil du temps et nuire à la bonne vidange du système. Il faut donc débarrasser régulièrement le filtre de ces résidus et le nettoyer avec de l’eau chaude et du liquide vaisselle.

Les bras d’aspersion ou bras rotatifs permettent de réaliser le lavage, car ce sont eux qui aspergent d’eau la vaisselle. Ils sont les instruments de lavage les plus sollicités. Les trous dans ces bras permettant la circulation d’eau peuvent se boucher facilement. Il importe donc de démonter ces bras et de les nettoyer à l’eau chaude et savonneuse tout en retirant les résidus à l’aide d’un objet pointu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur Martin (@arthurmartinmaroc)

Évitez les mauvaises odeurs, les moisissures et les jaunissements

Des odeurs nauséabondes sortant du lave-vaisselle, ce n’est pas très agréable. Ces odeurs peuvent être éliminées grâce à des produits comme le bicarbonate, le vinaigre blanc ou le sel. Les désodorisants pour lave-vaisselle peuvent aussi être utilisés. Un lavage régulier du filtre peut également aider.

Le lave-vaisselle est également vulnérable aux moisissures et jaunissements comme toute machine. Un cycle à l’eau de javel, sans vaisselle, permettra de lutter contre ces facteurs. L’eau de javel doit toutefois être utilisée avec précaution, car une mauvaise utilisation peut être dangereuse.