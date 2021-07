Elie Semoun au plus mal, les intempéries très fortes mettent à mal ses nombreux projets !

C’est une histoire complètement dingue qui va concerner l’humoriste Elie Semoun, à qui on peut dire que rien ne sourit dernièrement ! Mais espérons que la situation pourra s’améliorer dans les prochains jours pour éviter de le pénaliser plus que ce que l’on peut voir aujourd’hui… C’est une situation vraiment dingue à laquelle le célèbre humoriste Elie Semoun va devoir faire face, c’est le moins que l’on puisse dire ! Alors que ce dernier aurait pu penser que tout allait pouvoir se dérouler dans de bien meilleures conditions que ce que l’on a pu voir pendant ces deux dernières années, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu pour lui et il va devoir faire preuve de beaucoup d’adaptation. En effet, si certains français se faisaient une grande joie de pouvoir le retrouver, ils vont devoir être assez patients, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le célèbre humoriste ne s’attendait surement pas à devoir faire face à autant de difficultés, et cela a pu mettre à mal son tout dernier projet, comme ses dernières expériences. On se souvient notamment de sa toute dernière scène pendant la crise sanitaire du coronavirus, où il se trouve que l’humoriste n’avait pas hésité à se rendre dans une salle de spectacle en dehors de la métropole pour pouvoir donner un spectacle exclusif qui avait été très réussi. Néanmoins, certains de ses fans n’avaient alors pas du tout apprécié l’attitude de l’humoriste qui s’est fait alors violemment critiqué à l’époque pour son attitude et son choix de vie.

Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Elie Semoun, et celui-ci ne s’est pas privé pour pouvoir diffuser une image de lui sur scène avec le public venu le voir en exclusivité pour cette occasion qui ne pouvait pas avoir lieu dans toutes les villes de France…

Elie Semoun : son tournage pourrait prendre du retard et ne pas se passer comme prévu

Il y a de cela quelques jours, on a pu voir en effet que l’humoriste Elie Semoun a pris des photos vraiment très inquiétantes que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, et cela pourrait bien mettre à mal son tout dernier projet ! En effet, on a pu voir que la ville de Liège en Belgique a pu connaître un vrai désastre ces derniers jours, avec des inondations que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer ces dernières années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Élie Semoun 🥏🥏 (@eliesemounofficiel)

En effet, avec des saisons estivales que l’on a connu bien plus joyeuses, on ne pensait pas que la situation allait pouvoir être aussi catastrophique pour la Belgique, ainsi que pour l’Allemagne. Alors que l’humoriste Elie Semoun avait prévu de se rendre sur place pour pouvoir tourner des scènes de son nouveau projet qui se déroule à l’extérieur, les dégâts causés par la pluie pourraient bien mettre à mal son nouveau projet qu’il gardait alors complètement secret jusqu’à cette heure-ci.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dona Coma (@dona.coma)

Elie Semoun violemment critiqué, les internautes l’accusent de ne pas penser aux autres

Alors que l’humoriste a pu ajouter un mot de solidarité sur les réseaux sociaux pour les habitants de Liège qui vivent une situation vraiment insoutenable avec des trombes d’eaux qui n’en finissent pas ces derniers jours, on a pu constater que l’humoriste Elie Semoun s’est fait violemment critiqué.

En effet, ses détracteurs l’accusent tout simplement de ne pas être assez compréhensif et trouvent que l’humoriste pourrait à la place soutenir les habitants en leur donnant des biens ou en les aidant d’une toute autre façon, comme on a pu le voir avec d’autres grandes personnalités françaises.