Elie Semoun : en colère après la mort de son papa, il accuse le gouvernement d’être quasi criminel !

D’après plusieurs spécialistes de la santé, les personnes âgées seraient plus à risques de forme grave de l’épidémie du coronavirus. Depuis qu’on assiste à de nouvelles contaminations, le nombre de cas est plus important chez les personnes dont l’âge va au-delà de 75 ans. Ces derniers, déjà fragiles physiquement, doivent se plier aux restrictions gouvernementales. C’est dans cette situation que se trouvait le papa d’Elie Semoun.

Elie Semoun remonté contre le gouvernement après le décès de son papa

L’humoriste Elie Semoun qui formait le duo comique avec Dieudonné, a exprimé sa colère après la mort de son père le samedi 12 septembre. L’acteur de Vivement lundi estime que certaines de ces mesures auraient contribué à la disparition de son géniteur. Les internautes ont été informés il y a quelques jours, du décès du père d’Elie Semoun sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le père de l’acteur avait eu droit à un traitement de faveur depuis que le coronavirus a commencé à sévir d’autant plus que sa sécurité avait été optimisé au sein de l’EHPAD où il restait. Le gouvernement avait pris des mesures importantes pour que les personnes âgées, qualifiées « à risque » soient placées dans ces établissements d’hébergement pouvant revoir leur famille que via une vitre plexiglas.

Elie Semoun, qui n’est toujours pas convaincu de la gravité du danger, s’est insurgé sur Twitter où il déclare que son papa serait décédé à cause du confinement. Dans son message publié ce jeudi 24 septembre, l’humoriste de 56 ans ne souhaite pas créer une polémique car la mort de son père ne doit pas être « dans une controverse désormais obsolète pour [lui] ». Ce dernier dénonce cependant les différentes mesures mises en place au sein des établissements d’hébergement destinés aux personnes du troisième âge. Son papa qui était déjà mal en point à cause de sa maladie, ne pouvait plus les voir car les visites étaient interdites et c’est ce qui aurait provoqué sa disparition. Il estime que la peur dans laquelle les gens sont plongés à cause de ce virus, aurait pu être remonté si on laisse les personnes âgées être entourées de ceux qui les aiment.

Il dénonce les conditions de vie dans les EHPADs en période de confinement

Ce nouveau mode de vie auquel n’avait pas été préparé l’humoriste, l’avait complètement bouleversé d’autant plus qu’il se trouvait impuissant face aux mesures du gouvernement. Atteint de la maladie d’Alzheimer et âgé de 88 ans, le papa d’Elie s’affaiblissait progressivement. Décédé le 12 septembre, le collègue de scène de Franck Dubosc ne s’est pas retenu et aurait accusé le gouvernement d’être responsable de la mort de celui qu’il souhaitait encore voir. Très remonté, il a choisi de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le pays fait face à une nouvelle vague de contamination et c’est d’ailleurs pour cette raison que les autorités auraient durci les mesures sanitaires. Les restaurants et les bars seront désormais fermés après 22h sans oublier l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes.

Le message d’Elie Semoun est un véritable cri de cœur ce d’autant plus qu’ils sont nombreux, d’autres français qui seraient dans la même situation, où ils sont privés de leurs parents placés dans les EHPADs. Il faut dire que l’humoriste était très proche de son papa. Il était impatient d’aller le voir juste après le déconfinement. Depuis quelques semaines, la situation s’est plutôt empirée et ne cessait d’informer ses fans sur l’état de santé de son géniteur jusqu’à ce qu’il décède le 12 septembre. Après l’annonce de la triste nouvelle, plusieurs de ses followers ont rendu un hommage à son père tout en adressant des paroles d’encouragement à l’ancien membre du duo Elie et Dieudonné.