Elie Semoun : il fait peur à des inconnus et fait réagir Franck Dubosc !

Après son coup de gueule contre le gouvernement après les restrictions sanitaires annoncées par le ministre de la Santé en septembre dernier, l’humoriste français de 57 ans s’est trouvé un nouvel hobby en cette période délicate de pandémie de coronavirus.

Elie Semoun effraye les inconnues pour briser la peur du covid-19

Les français sont confinés depuis le vendredi 30 octobre après une nouvelle vague de contamination en France. Elie Semoun aurait trouvé un moyen de divertir ses compatriotes qui supporteraient mal ce second confinement. Alors que les français n’ont plus la possibilité de se rendre sur les lieux de loisirs qui sont tous fermés, ces derniers peuvent compter sur certains artistes. Depuis le début de ce reconfinement, l’humoriste et acteur français Elie Semoun poste des vidéos drôles sur son compte Instagram. Ce dernier prend plaisir à effrayer des inconnus et cette blague semble ne pas plaire à tout le monde. Si certains trouvent les publications de l’humoriste amusantes, d’autres dénoncent sa démarche. L’acteur de Ducobu 3 met en exergue la peur qui règne en France depuis le début de la pandémie.

Il faut dire qu’Elie Semoun est impatients de retourner sur scène comme la plupart de ses collègues humoristes qui ont été privés de spectacles depuis le début de cette pandémie. Malgré cette période difficile de confinement, il trouve un moyen de faire plaisir à ses fans. En légende de ses vidéos, il déclare qu’il est passionné par le fait d’effrayer des gens. Parmi les commentateurs de cette publication, le mari de Danièle ne s’est pas empêché de qualifier son ami de « grand malade ». De son côté, Elie Semoun semble ne pas prendre en considération les remarques de ceux qui dénoncent sa démarche et continue son aventure.

Elie Semoun toujours affecté par le décès de son père

Alors qu’il se dit que la tendance actuelle serait à la peur, il tente de détendre l’atmosphère en publiant des vidéos sur son compte Instagram. Accompagné d’une caméra qui filme les réactions de toutes ses victimes, Elie Semoun souhaite arracher un petit sourire aux abonnés de sa page Instagram. Pour ce faire, il se rend dans les supermarchés où il fait sursauter les gens qu’il cible. Bien connu par son acolyte Franck Dubosc, ce dernier n’est pas étonné par le comportement d’Elie Semoun. Si le célèbre humoriste a décidé de mettre sur pied une telle initiative, c’est aussi pour se détendre d’autant plus qu’il souffre à l’intérieur de lui depuis la disparition de son père. Il reste très choqué par les circonstances qui ont conduit à la mort de son papa.

En septembre dernier, Elie Semoun avait poussé un coup de gueule contre les mesures de restrictions du gouvernement. Ce dernier avait rejoint Nicolas Bedos qui estime que les récentes mesures prises par les pouvoirs publics seraient disproportionnées. Il faut rappeler que le père d’Antoine n’était pas à son premier coup de gueule. Il avait accusé le gouvernement d’être responsable de la mort de son père d’autant plus qu’il estimait que ce dernier serait décédé à cause d’un confinement prolongé dans les EHPADs. Pour Elie Semoun, le confinement brise les liens familiaux et fragilise la tendresse au sein des familles alors que son papa avait été mis en isolement à cause du coronavirus. Face à la peur ambiante qui règne en Hexagone, l’humoriste a décidé d’effrayer des inconnus pour tenter de les rassurer. Il estime d’ailleurs que ce climat de peur aurait été créé par les membres du gouvernement après des discours et mesures sanitaires qui font état de ce que la situation serait très grave.