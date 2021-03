Elie Semoun : il pousse un gros coup de gueule et balance un énorme scandale, c’est très choquant !

Cela faisait plusieurs mois qu’Elie Semoun brûlait d’envie de revenir sur scène. En effet, depuis l’apparition de la crise sanitaire du coronavirus l’an dernier, les spectacles sont à l’arrêt complet, et certains humoristes comme Jean-Marie Bigard ont absolument tenu à vouloir remonter sur scène mais cela n’a pas pu être le cas !

En effet, le gouvernement français a décidé depuis déjà plusieurs mois que les salles de spectacles allaient devoir rester fermées, et contre toute attente même si au milieu du mois de janvier il avait été question d’une éventuelle réouverture, cela n’en est rien finalement et les spectateurs ne pourront pas compter sur un retour dans les salles de spectacles et de cinéma avant une durée indéterminée.

Oui on peut même rire de ça .@PrimeVideoFR pic.twitter.com/4ztgxySPYb — elie semoun (@SemounElie) January 25, 2021

Pour Elie Semoun comme pour bon nombre d’autres humoristes qui s’expriment sur le sujet sur les réseaux sociaux, c’est la douche froide ! Toutefois, certaines personnalités comme lui semblent avoir trouvé un moyen de détourner les règles…

Elie Semoun se fait voler son identité : il balance tout sur les réseaux sociaux où il est exténué devant la situation !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste Elie Semoun n’a pas froid aux yeux ! Il n’hésite jamais à dire très haut et fort ce qu’il pense des sujets de l’actualité française, même si parfois cela peut lui valoir de graves ennuis. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, on a pu apprendre une nouvelle absolument terrible le concernant : son père, qui était alors dans une maison de retraite, est tragiquement décédé !

Complètement submergé par la situation, il avait alors poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux : bien que le coronavirus n’ait pas tué son père, il estime que son état s’est fortement dégradé dans une vitesse folle ! A cause notamment des visites qui ont été très limitées ou interdites en fonction des moments de la crise, Elie Semoun estime en effet que l’état de son père s’est rapidement dégradé.

Alors quand une personne a dérobé son identité sur les réseaux sociaux, il n’a pas hésité à le dénoncer et à pousser une nouvelle fois un gros coup de gueule, même si cela ne plaira pas à certaines personnes et notamment à ses nombreux détracteurs sur le web !

Elie Semoun raconte son usurpation d’identité : un évènement tragique auquel il a dû faire face…

Comme de nombreuses personnalités françaises, certains fans assez peu scrupuleux n’hésitent pas à employer les grands moyens pour se faire passer pour leur idole.

Et contre toute attente, cela est arrivé à l’humoriste Elie Semoun qui n’en a pas cru ses yeux. Il s’est empressé de dénoncer la situation horrible dans sa story sur le réseau social Instagram. Comme il l’a dénoncé, un internaute se ferait passer pour Elie Semoun et n’hésiterait pas à demander de l’argent aux fans de l’humoriste.

Mais ce n’est pas tout, car on a pu voir également qu’une personne se ferait aussi passer pour lui en disant qu’il propose des messages sur WhatsApp, la messagerie de Facebook. Nul ne sait combien de personnes ont pu envoyer de l’argent à ces personnes, mais on imagine que le manège n’a pas duré longtemps grâce à l’intervention d’Elie Semoun qui a vivement réagi et dénoncé la situation assez incroyable et exceptionnelle que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux encore une fois…