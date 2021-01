Elie Semoun monte sur scène malgré le coronavirus, découvrez les photos de ce spectacle insolite !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste Elie Semoun n’a pas froid aux yeux ! Dans un contexte sanitaire qui est très compliqué pour des millions de français, ce dernier a réussi à trouver le moyen de faire un spectacle avec un vrai public. De quoi rendre complètement dingue le gouvernement français qui a pu être choqué en voyant les images… En effet, en Martinique, la situation est un peu plus propice.

Elie Semoun : son coup de gueule contre la fermeture des salles de spectacles, la situation n’est plus tenable !

Depuis bientôt un an maintenant, tous les artistes sont malheureusement contraints de ne plus pouvoir réaliser de spectacle sur scène. On a pu voir en effet de nombreuses personnalités françaises pousser de très gros coups de gueule contre le gouvernement français afin que les salles de spectacles, de concerts et de théâtre puissent rouvrir à nouveau.

Parmi eux, on peut notamment retrouver le chanteur français Matt Pokora, qui s’était d’ailleurs rapidement empressé de faire une déclaration ouverte sur son compte Instagram : des propos qui avaient pour but de demander au président de la république Emmanuel Macron de faire tout le nécessaire pour pouvoir soutenir la culture. Mais ce n’est pas le seul, et on a également pu compter sur l’humoriste très controversé Jean-Marie Bigard qui n’a cessé de réaliser des vidéos sur le sujet.

Pour cette année 2021 je présente mes excuses par avance pour mes futurs dérapages , comme ça c’est fait . Désolé pic.twitter.com/BwHGQLXREt — elie semoun (@SemounElie) January 2, 2021

Accusé par certains français de diffuser des théories qui relèvent du complot pur, cela n’a pas plus à ce dernier qui a poussé récemment un très gros coup de gueule en direct sur l’antenne de France Bleu. Concernant l’humoriste Elie Semoun, bien que ce dernier soit un peu plus mesuré, il n’hésite pas à prendre la parole sur le sujet également, en faisant des déclarations chocs comme notamment sur son papa qu’il a perdu il y a tout juste quelques mois maintenant.

Elie Semoun : découvrez les images de son spectacle en Martinique !

Malheureusement, comme on a pu le voir, la crise sanitaire du coronavirus n’épargne personne, et dans certains cas ce n’est pas le virus en lui-même qui contamine et tue les personnes les plus fragiles, mais bel et bien le fait de ne plus voir son entourage aussi souvent que par le passé ! De leurs côtés, les artistes font tout leur possible pour trouver des moyens de jouer devant leur public ou d’interagir avec eux d’une façon ou d’une autre.

Diffusion ce dimanche sur @7a8 et le doc sur @LCP le 9 décembre pic.twitter.com/y9iw4CPmie — elie semoun (@SemounElie) November 29, 2020

Du côté de la chanson française, on a notamment pu voir le chanteur Matt Pokora organiser un show énorme diffusé en “live stream” partout dans le monde : cela a été un très gros carton pour le chanteur qui pourrait très bien relancer l’expérience ! On a également pu voir depuis la chanteuse Jenifer proposer un concert de la sorte, ce qui n’a pas déplu à ses fans !

Ah ! Quel plaisir de faire rire de nouveau . Merci au public martiniquais ça faisait quelques mois que j’étais orphelin de vous pic.twitter.com/yY3DhYPoA7 — elie semoun (@SemounElie) January 17, 2021

Mais concernant l’humoriste Elie Semoun, ce dernier a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin : il s’est rendu en Martinique pour faire un spectacle, en profitant de mesures sanitaires moins restrictives que sur le territoire de la métropole française. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre longtemps : certains trouvent que la décision de l’humoriste est tout simplement scandaleuse !

Entre ceux qui affirment qu’Elie Semoun n’est plus drôle depuis déjà plus de 20 ans, et d’autres qui affirment que ce dernier a réalisé ce spectacle uniquement pour son propre plaisir, on peut dire que doit avoir les nerfs très solides !