Elie Semoun réagit par rapport au couvre-feu : sa colère contre les mesures prises par le gouvernement !

Il n’est pas facile d’être un artiste par ces temps en France. Alors que certains secteurs sont en train de périr lentement mais sûrement, la crise sanitaire ne semble pas avoir d’issue. Ce mercredi 14 octobre, le Chef de l’Etat Emmanuel Macron, a déclaré le couvre-feu dans les grandes agglomérations de l’Hexagone. Nombreux sont ceux qui n’ont pas apprécié, et parmi eux Elie Semoun. Laissant éclater sa colère sur Instagram, ses abonnés sont partagés.

Des mesures gouvernementales qui ne plaisent pas aux acteurs de la culture

Le domaine de la culture regroupe de nombreux corps de métiers. Parmi les plus connus, il y a les chanteurs, les acteurs, les comédiens, les réalisateurs, etc. ; mais il y a aussi toutes ces autres personnes qui travaillent dans ce métier sans qu’on ne les voit : les caméramans, les arrangeurs, les costumiers, les maquilleurs et bien d’autres.

C’est donc un très grand nombre de personnes qui est concerné par la déclaration d’Emmanuel Macron, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les célébrités ont été nombreuses à réagir. Il faut souligner qu’alors même qu’il proclamait le couvre-feu dans 9 métropoles, le chef de l’Etat affirmait que son gouvernement allait aider les cinémas, les théâtres et les restaurants.

Ces propos n’ont pas du tout convaincu les artistes, qui ont beaucoup réagi contre ce couvre-feu qui sera mis en place à partir de 21 heures. Les villes concernées sont entre autres Paris, Lille, Aix-Marseille, etc. Ils étaient plus de 20 millions à suivre l’allocution d’Emmanuel Macron, en direct sur TF1 et France 2.

David Guetta, Anne Roumanoff, Rayane Bensetti, ou encore Julien Courbet, font partie des stars qui ont réagi face aux propos du Chef du gouvernement. Si l’humoriste Anne Roumanoff, s’est emparé de Twitter pour exprimer son ressenti par rapport à Emmanuel Macron qui est en train « d’assassiner tout un secteur » avec un air joyeux, Elie Semoun non plus n’a pas été convaincu par ces paroles, et s’est exprimé sur Instagram.

Les propos d’Elie Semoun divisent ses fans

Elie Semoun est l’un des plus grands humoristes français. Il est également connu pour avoir prêté sa voix à Sid dans la saga de l’Age de glace, et son jeu d’acteur dans les films Ducobu ont également contribué à sa renommée.

Le réalisateur de Ducobu 3 a réagi à l’allocution d’Emmanuel Macron en écrivant sur son compte Instagram : « Merci les gars ! Voilà une bonne soirée de décisions. Il manque de la place dans les hôpitaux, il y en aura dans nos théâtres et nos salles de cinéma. Le cauchemar pour la culture, continue. »

Si certains parmi les abonnés d’Elie Semoun ont approuvé son message, d’autres au contraire, se sont insurgés contre l’humoriste. On pouvait lire parmi les commentaires qui le soutenaient : « Mille fois d’accord avec toi Elie, mais faut l’ouvrir façon Bigard et Nicolas Bedos et surtout TOUS ensemble ! »

Quant à ceux qui n’étaient pas d’accord, leurs commentaires indiquaient une déception face aux propos du réalisateur. On pouvait lire : « Sérieux je ne vous souhaite pas de choper ce virus ! Vous ne me faites pas rire là ! », ou encore : « Même si j’aime ce que vous faites et vous suit dans vos films, je suis déçue de ce que vous dites… allez faire un tour dans les hôpitaux en réanimation covid et vous changerez d’avis. » »

D’autres commentaires étaient plus dans la demi-mesure et plutôt compréhensif : « Je comprends la frustration, malheureusement si les gens “obéissaient” un peu plus nous n’en serions pas là…. »

D’une manière ou d’une autre, certains secteurs ont souffert beaucoup plus du Covid-19, et continuent encore d’en souffrir, à l’instar des restaurants par exemple. Aussi, que l’on soit d’accord ou pas avec les propos des artistes en colère, tout le monde ne demande qu’une chose au final, des mesures concrètes qui leur permettront d’exercer leur métier en toute sécurité.