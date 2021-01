Elimination des toxines : voici le Top 5 des plantes qu’il faut adopter pour votre détox

La cure doit être éphémère, il faut donc consommer les produits pendant quelques semaines pour que votre corps puisse retrouver la forme. Par contre, si vous avez des carences ou des problèmes de santé, n’hésitez pas à demander l’avis à votre médecin pour savoir si ces plantes peuvent être utilisées au quotidien. Si ce n’est pas le cas, il aura sans doute des conseils pour vous aider à envisager une telle détox.

Le Top 5 des plantes qui sont très efficaces pour la détox

Nous vous conseillons de tester ces plantes pendant quelques jours, mais, si vous constatez des effets secondaires, réduisez les doses ou évitez-les. Le corps ne réagit pas toujours de la même façon, certaines personnes sont plus fragiles que d’autres, d’où l’intérêt d’être très minutieux dans les choix des plantes pour cette opération détox.

Vous pouvez trouver de la chicorée qui est parfaite pour perdre du poids, moins de 20 grammes dans 250 ml seront suffisants par jour .

. Le pissenlit est la plante par excellence pour la détox, prenez un stick par jour et vous trouverez une boîte de 20 doses chez Naturactive.

Le Chardon-Marie est parfait pour retrouver un organisme fonctionnel après les fêtes, jusqu’à trois gélules peuvent être prises par jour après ou pendant les repas.

Le thé vert est aussi un draineur très efficace, vous pouvez le boire d’une manière traditionnelle avec un thé ou grâce à une boisson à diluer.

La sève de bouleau est parfaite pour supprimer tous les écarts des fêtes de fin d’année, prenez 30 cl par jour en les diluant dans une bouteille d’eau.

Ce sont donc les plantes les plus conseillées pour cette opération détox qui devrait vous apporter un peu de confort. Si votre intestin est irrité ou si vous êtes ballonné, il y a de grandes chances pour que votre digestion soit fatiguée à cause des longs repas. L’opération détox en janvier est donc idéale pour commencer l’année du bon pied. Par contre, en fonction de votre quotidien, vous pourrez réaliser plusieurs cures au cours de l’année tout en étant raisonnable. En effet, si vous abusez au niveau des fréquences, vous aurez les effets inverses.

Quels sont les bienfaits de la cure de détox ?

Il faut savoir que la détox est idéale notamment pour vous apaiser, favoriser la suppression de toutes les toxines, mais également réduire le stress et améliorer votre sommeil. Lorsque le quotidien a été problématique et intense, vous pouvez subir quelques dérèglements, le foie est souvent le premier organe visé. Une petite cure peut être efficace et nous vous conseillons pour le nettoyer de prendre pendant 15 jours un jus de citron que vous diluez dans un verre d’eau avant de prendre votre petit-déjeuner. Il est possible d’utiliser de l’eau froide ou chaude, cela dépend de vos préférences.

En fonction des plantes que vous aurez pu trouver dans le commerce, sachez qu’il est possible d’avoir des poudres qui sont beaucoup plus faciles à doser. D’autres sont vendus sous la forme d’une boisson à boire, vous diluez une partie du « sirop » dans une bouteille d’eau de 1.5 litre par exemple et elle pourra vous accompagner tout au long de la journée. Comme nous avons pu le préciser au préalable, soyez très vigilant avec les doses et n’ayez pas la main trop lourde. Il est préférable de bien regarder les effets secondaires et si vous avez un doute concernant les avantages de cette cure, parlez à votre médecin traitant, il aura les meilleurs conseils pour votre santé.