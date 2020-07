Élisa Pilarski: la jeune femme enceinte, tuée par un chien, où en est l’affaire ?

Pour l’heure, nous ne savons pas si Curtis est à l’origine de sa mort ou si les chiens de chasse ont une part de responsabilité.

Tout le monde semble se renvoyer la balle, mais des déclarations ont été faites. Ces dernières montrent que le compagnon d’Élisa Pilarski avait menti, le chat n’aurait pas été à l’origine de cette morsure, le chien en serait le principal responsable.

Les origines de Curtis assez douteuses

Il n’est pas toujours anodin de posséder un tel animal, un chien de seconde classe demande des exigences particulières. Tout le monde ne peut donc pas acheté un tel molosse, il faut être en règle au niveau de la mairie et de la justice. Par exemple, il est clairement impossible d’avoir un casier judiciaire. Dans cette affaire, les zones d’ombre sont particulièrement nombreuses et il est difficile de connaître le vrai du faux.

Six mois avant le drame, le chat aurait mordu Élisa Pilarski, mais Vincent Gérard a fait quelques déclarations .

. Alors qu’il était invité par Jean-Jacques Bourdin, nous apprenons que le compagnon a menti puisque le félin n’aurait pas été à l’origine de la morsure.

Des points de suture avaient été nécessaires au niveau de la paume et du majeur, la plaie était donc significative pour un chat.

Le compagnon d’Élisa Pilarski aurait aussi partagé des déclarations assez préoccupantes, cela laisse penser que Curtis avait déjà mordu la jeune femme.

Le directeur et rédacteur en chef de plusieurs journaux est donc formel, le chat ne pouvait pas être le propriétaire de cette plaie. Christophe Ellul aurait aussi envoyé un message qui montre que le chat n’avait aucune part de responsabilité dans cette affaire.



Une bagarre aurait finalement mal tournée

Plusieurs configurations sont alors envisagées, mais les chiens de chasse auraient pu intervenir à hauteur d’Élisa Pilarski. Cette dernière aurait tenté de maîtriser Curtis et elle se serait alors interposée, le chien aurait ensuite mordu sa maîtresse. Ce sont bien sûr des spéculations puisque la situation n’est pas connue et il n’y a que des zones d’ombres. Face à Jean-Jacques Bourdin, il estime que la jeune femme aurait pu également s’interposer lors d’une bagarre entre le chat et le chien. Ce dernier se serait retourné contre elle, ce qui expliquerait cette morsure au niveau de la main.

Difficile dans ce cas de figure de savoir si la jeune femme est vraiment décédée à cause de Curtis ou des chiens de chasse. L’enquête n’est pas terminée et il faudra sans doute patienter pour connaître la vérité si toutefois celle-ci est connue un jour. Le compagnon d’Élisa qui était enceinte au moment des faits a pu bénéficier d’une cagnotte pour les frais d’avocat puisque la justice se penche sur ce dossier. Il faut également noter que les déclarations de Christophe Ellul mettent de l’eau sur le feu.

Je sais très bien ce que je leur ai dit, j’ai menti, j’ai dit que le chat était vacciné, on doit appeler le centre anti-rage. L’infection est trop importante, elle doit rester trois jours à l’hôpital.

Cette histoire nous rappelle que les animaux doivent être traités avec la plus grande prudence surtout les chiens de la catégorie 2. Ils peuvent avoir un terrain fertile à l’agressivité, c’est le cas pour certaines races qui méritent forcément un encadrement avec des professionnels. Pour tous les chiens, il est conseillé de suivre des cours.