Elisabeth II : À cause de la pandémie, des mesures plus strictes gâchent ses traditionnelles vacances à Balmoral

Des vacances pas comme les autres pour la reine et le prince

Pour rappel, la reine Elisabeth II, 94 ans et le prince Philip, 99 ans ont passé 4 mois complètement confinés au château de Windsor. Dans ce cadre, seuls la famille et les amis proches ont été autorisés à les fréquenter durant cette période. Par ailleurs, la pandémie actuelle a failli entrainer l’annulation des traditionnelles vacances d’été de la reine.

Heureusement pour elle et son mari, les vacances allaient finalement avoir lieu avec quelques semaines de retard. En effet, il avait été confirmé que le couple allait quitter le château de Windsor pour aller profiter des vacances en Écosse. C’est ainsi depuis le 4 aout 2020 que le couple royal a été présent à Balmoral. D’ailleurs, ils vont passer un séjour de 3 mois dans cette propriété située à Aberdeenshire.

Queen and Prince Philip arrive at Balmoral day before Aberdeen lockdown begins https://t.co/J82qqI1tJ7 — daHaze10 (@DaHaze10) August 6, 2020

Néanmoins, ces vacances d’été vont être différentes de celles qu’ils ont l’habitude chaque année. En effet, à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours, il a été nécessaire de prendre certaines mesures de précaution. Il s’agit notamment des mesures de distanciation sociale. Ceci, afin de protéger la reine et le prince des risques liés à cette pandémie.

Dans ce cadre, un groupe de domestiques avait déjà préparé le terrain pour la venue du couple. De plus, les membres du staff royal déjà présents ont également dû être mis en quarantaine. Ladite quarantaine qui a duré deux semaines pour limiter les risques de contamination.

The Queen and Philip leaves Windsor Castle to fly to Balmoral!!! More pics soon… pic.twitter.com/xaA0cST6F1 — Rodrigo🌻 (@The_QVDS) August 4, 2020

Par ailleurs, Roya Nikkhah, le correspondant royal, s’est aussi exprimé quant aux mesures sanitaires. En effet, les membres de la famille royale auront la possibilité de se rendre à Balmoral pour les vacances. Néanmoins, ils devront occuper des résidences séparées. « Aucun membre de la famille qui va visiter ne restera à l’intérieur du château. Toutes les activités seront en plein air » a ainsi expliqué Roya Nikkhah. La reine pourra ainsi rejoindre ses invités pour faire certaines activités comme la marche, le tir, la pêche ou aussi l’équitation.

La reine Elisabeth II a également été déçue par une autre mesure restrictive. En effet, il ne lui sera pas possible d’organiser les grandes réunions de famille habituelles. Par ailleurs, les visiteurs ne pourront pas installer de camps à Balmoral. Enfin, d’autres dispositions alternatives seront prises pour assurer la protection de la reine et du prince.

Balmoral : le lieu de vacances favori de la reine Elisabeth II

Les mesures liées à la pandémie risquent de ne pas permettre à la reine de profiter pleinement de ses vacances. Heureusement, elle pourra au moins profiter de sa résidence préférée. En effet, certains considèrent que c’est dans ce lieu qu’elle se sent le plus à son aise. Elle y a d’ailleurs passé près de 12 semaines chaque été durant ses 68 ans de règne.

Par ailleurs, il est à noter que pendant plus de 150 ans, ce château d’Écosse a servi à la royauté britannique. Elle avait ainsi pour habitude de recevoir des amis et d’y organiser des pique-niques. Cette propriété avait appartenu à la famille royale depuis 1845. C’est le Prince Albert, époux de la reine Victoria, qui avait acheté cette propriété de près de 50 000 hectares à cette époque.

Enfin, il est à faire remarquer que même en vacances, la reine va continuer d’assumer ses fonctions. De ce fait, elle va continuer à traiter les dossiers diplomatiques journaliers. Les audiences seront aussi par ailleurs maintenues.