Elise Lucet complètement scandalisée, elle refuse de présenter à nouveau le journal de France 2

On peut dire que l’ambiance à France Télévisions ne semble clairement pas au beau fixe ! En effet, on a pu entendre dernièrement des déclarations que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer en ce qui concerne Elise Lucet, la présentatrice mythique de l’émission Cash Investigations. En effet, cette dernière a fait parler d’elle récemment en faisant une déclaration vraiment assez choquante où on ne s’attendait vraiment pas à ce qu’elle balance tout.

Par le passé, tout le monde se souvient de la présentation d’Elise Lucet du journal de France 2 qui était parfois assez musclée. La journaliste n’hésitait pas pour pouvoir prendre la parole face à des invités qui étaient dans bon nombre de cas dans des situations assez difficiles et très compliquées. A l’heure où bon nombre d’animateurs de France 2 et de France 2 ont malheureusement été remerciés, certains pensent qu’Elise Lucet pourrait prochainement être tout simplement virée du service public.

En effet, les enquêtes où l’on peut voir Elise Lucet dans Cash Investigations ou encore dans Envoyé Spécial font souvent polémique : dans bon nombre de cas de figure, on a ainsi pu voir la présentatrice se mettre à dos bon nombre de protagonistes, où elle n’hésitait pas à les confronter à une réalité que certaines personnes auraient tout simplement préféré ignorer. Mais il en faut plus pour Elise Lucet, cette dernière ne s’arrête pas là malgré toutes les menaces qu’elle pourrait être en mesure de recevoir.

France Télévisions : les animateurs de la chaîne sont dans la tourmente

Cela fait déjà plusieurs années que certaines personnes voient les animateurs se faire licencier parfois du jour au lendemain sur France Télévisions. Même si pour le moment, Elise Lucet n’est clairement pas concernée, il se trouve que l’on a pu voir bon nombre d’autres animateurs disparaître du jour au lendemain sur France 2 et sur France 3. Cela a pu être le cas pour Julien Lepers pour Questions pour un champion, ou encore pour l’animateur mythique Patrick Sébastien.

Plus récemment, il se trouve que l’on a pu apprendre que Bruno Guillon, l’animateur de l’émission Les Z’amours, sera prochainement aussi poussé vers la sortie. Enfin, il semblerait bien que Laurent Bignolas, après de nombreux dérapages, ne soit pas présent l’an prochain pour pouvoir présenter la nouvelle saison de Télématin. Devant tous ces départs qui ne sont pas toujours voulus, on a ainsi pu voir la journaliste Elise Lucet prendre la parole, et on peut dire que ses paroles sont assez choquantes.

Alors que certains téléspectateurs se faisaient une joie de pouvoir la revoir présenter le journal de 13 heures ou de 20 heures, il se pourrait bien que cela ne soit malheureusement plus jamais le cas.

Elise Lucet dans la tourmente, ces déclarations qui font le buzz dans les médias…

C’est dans l’émission de radio On refait la télé sur RTL qu’Elise Lucet a tout balancé sur l’avenir de sa carrière. En effet, il se trouve que l’animatrice a eu l’occasion de présenter le journal pendant un certain temps, mais en 2016 elle a tout arrêté.

Elle a dévoilé en effet qu’elle n’arrivait plus à être présente à 100% la dernière année où elle a présenté le journal de France 2, elle a donc laissé la place à l’époque à Marie-Sophie Lacarrau.