Elite saison 4 Netflix – Nouveaux personnages pour la saison 4 ? Absolument dingue !

Les fans de la saison 3 d’Elite, qui a tenu en haleine les téléspectateurs avec des épisodes tous plus haletants les uns que les autres, sont particulièrement impatients de découvrir la saison 4. De nombreuses rumeurs et informations non officielles circulent déjà sur la Toile à ce propos, laissant entendre que le casting pourrait être entièrement modifié pour laisser place à de nouveaux personnages et une nouvelle classe à Las Encinas. Des informations auxquelles le showrunner de la série, Dario Madrona, a tenu à répondre lors d’une interview accordée à ETOnline.

« Pareil pour ce qui est des nouveaux personnages. Désolé. Tout ce que vous avez entendu à ce sujet n’est pas officiel et ne vient ni de Netflix ni de nous ! », a-t-il assuré.

Elite saison 4 : les personnages seront-ils les mêmes ?

Il semblerait donc que rien ne soit encore arrêté en ce qui concerne Samuel, Guzman & Co, qui pourraient donc reprendre ensemble le chemin du lycée d’Elite. Toutefois, la fin de la saison 3 laisse entendre que cette reprise risque d’être bien plus compliquée pour certains personnages que d’autres, comme Lu et Nadia, parties toutes les deux à New York. Va-t-on suivre leurs aventures ? Rien n’est mois sûr, comme le laisse entendre à demi-mot le scénariste, toujours auprès d’ETOnline.

« Dans cette saison 3, nous avons bouclé, en quelque sorte, l’histoire qui a commencé dans la saison 1, avec le meurtre de Marina. Et cela nous a permis d’avoir une fin pour nos personnages, de voir comment ils ont grandi à travers cette épreuve. Cela va parfaitement avec l’idée qu’ils terminent le lycée et entrent dans l’âge adulte ».

Une seule chose semble donc pour l’instant garantie : Netflix devrait bien diffuser la saison 4 d’Elite ! Une saison attendue de pied ferme par ses fans, tant les trois premières saisons les ont tenus en haleine.

La saison 4 d’Elite comprendra-t-elle un personnage transgenre ?

Autre rumeur persistante au sujet d’un éventuel nouveau casting pour la saison 4 d’Elite : l’un des lycéens serait transgenre. « Oui, nous y avons pensé. Ça n’a pas pu se faire en saison 3, mais on y réfléchit. (…) Il nous reste beaucoup d’histoires à raconter. Et la diversité vous apporte de nouvelles possibilités d’intrigues. Il reste beaucoup d’histoires qui pourraient être racontées dans les saisons suivantes et une intrigue autour d’un personnage transgenre fait partie de celles dont nous avons parlé », avait confié à ce sujet Carlos Montero, autre showrunner de la série, au site RPP.

Pour l’instant, rien d’officiel également, mais ces déclarations semblent néanmoins confirmer qu’après le racisme, la maladie ou le polyamour, la série Elite devrait continuer à aborder des thèmes importants en se faisant le reflet de notre société actuelle. Reste à espérer que pour camper un personnage transgenre, si tel est bien le cas, la production engagera un(e) comédien(e) réellement transgenre, à l’heure où de nombreuses autres séries (Pose, Grey’s Anatomy, Lone Star, etc) se montrent réellement inclusives dans leur casting.