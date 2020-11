Elizabeth II en deuil : Une amie proche vient de décéder des causes du coronavirus !

C’est le jour même où le Royaume-Uni célébrait la journée du souvenir, que Lady Moyra Campbell a rendu l’âme des suites du coronavirus, alors qu’elle était âgée de 90 ans. Une douleur pour la reine Elizabeth II, qui n’a pas pu rendre un dernier hommage à sa vieille amie.

La reine Elizabeth II est la monarque qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, avec 68 ans sur le trône. Solide comme un roc, la mère du prince Charles de Galles en a vu des vertes et des pas mûres, tout au long de ces longues années, et on dirait bien que rien ne lui a été épargné.

Des scandales de toutes sortes, des divorces, des décès de personnes chères dont Lady Diana, la mère des princes William et Henry, ou encore de sa sœur cadette la princesse Margaret… elle aurait tout vécu !

Cette année, la reine Elizabeth II fait face, comme le monde entier, à la pandémie du coronavirus. La conséquence, elle a été obligée de rester à l’écart de sa famille et de son palais de Buckingham durant de longs mois. De ce fait, la reine est éloignée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour ne rien arranger, son fils le prince Charles, âgé de 68 ans, a été testé positif au Covid-19 en avril.

Pourtant, le bal des mauvaises nouvelles n’est pas fini, puisqu’on apprend que Lady Shakerley est décédée le 1er novembre 2020, à l’âge de 79 ans. Il s’agit d’une aristocrate cousine de la reine, plus connue sous le nom d’Elizabeth Anson. Très impliquée auprès de la reine et de la famille royale, c’est elle qui s’occupait de tous les événements qui se déroulaient à Buckingham depuis toujours.

A son actif, on notera le somptueux mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011. On imagine la douleur de la reine à cette perte, et pourtant, les nouvelles douloureuses continuent, puisque Lady Moyra Campbell vient de tirer sa révérence.

Agée de 90 ans, celle qui n’est plus de ce monde, était parmi les 6 demoiselles d’honneur de la reine Elizabeth II, au moment de sa cérémonie de couronnement qui a eu lieu en 1953 à l’abbaye de Westminster. Notons que cette perte est très douloureuse, surtout que Lady Moyra Campbell est l’une des plus fidèles amies de la reine, qui n’a même pas eu la possibilité de lui faire ses adieux.

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent sur le fait que la reine Elizabeth II pourrait bientôt démissionner de son trône. Ces rumeurs ont commencé lorsque Jack Roston, un expert royal et biographe, a affirmé auprès d’un média en octobre : « Je crois toujours fermement que lorsque la reine aura 95 ans, elle démissionnera. Je pense qu’elle ne le voudra pas, mais de manière réaliste, elle en arrivera à un point où elle a tout mis entre les mains de Charles ».

Notons que la reine Elizabeth II a 94 ans en ce moment, ce qui laisse supposer, d’après les suppositions de ce Jack Roston, qu’elle va démissionner d’ici un an. Étant donné qu’il en faut peu pour que les rumeurs enflent, plusieurs personnes se sont mises à affirmer que la reine Elizabeth II va abdiquer en 2021.

Pourtant, la réalité semble être complètement différente, puisqu’en effet, rien ne laisse présager que la reine est prête à laisser son trône à son fils. Selon le média The Mirror, des préparatifs sont en cours en ce moment même, pour célébrer les 70 ans du règne de la reine Elizabeth II !

Pour rappel, la reine en est à sa 68e année de règne, l’événement est donc prévu pour 2022 ! Autant dire qu’avec un tel événement, il n’est pas du tout question de démission, d’autant plus qu’il semblerait que la fête sera « unique », et qu’elle sera à la hauteur de la longévité de la reine Elizabeth II, qui aura été le souverain britannique ayant régné le plus longtemps dans l’histoire de l’Angleterre… Longue vie à la reine !