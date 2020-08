Elizabeth II : la reine a été victime d’un vol à Buckingham Palace ! Que s’est-il vraiment passé ?

Depuis plusieurs semaines désormais, une histoire de vol fait assez bruit autour de la royauté britannique. En effet, il se trouve qu’au sein du palais royal, l’un des travailleurs a pris l’habitude de dérober des objets pour ensuite les vendre en ligne. La découverte de certains faits suspects a entraîné des enquêtes enclenchées par la souveraineté britannique. Cette initiative a porté ses fruits et l’affaire est portée devant la justice.

Une découverte étonnante d’objet en ligne

La plateforme de petites annonces eBay est connue pour la vente de plusieurs objets plus ou moins utile. Il n’est tout de même pas la place idéale pour la vente des objets de valeurs appartenant à la royauté britannique. Pourtant c’est bien ce qui est à l’origine de toute cette histoire de vol. En effet, certaines personnes y ont découvert des objets de grande valeur et appartenant aux membres de la famille royale.

Selon les informations rapportées par le média britannique Daily Mail, les affaires retrouvées sur le site sont entre autres, des lunettes, des cadres, des médailles, et bien d’autres éléments, portant la marque de la royauté. L’ayant découvert, la famille, royale a pris l’initiative de mener une enquête. Cela a permis de trouver un suspect au bout de quelque temps. Il s’agit en réalité, d’une personne travaillant au sein du Buckingham Palace.

Au service de la reine Élizabeth II depuis plus de 5 ans

Les enquêteurs ont découvert à la grande surprise de tous, qu’il s’agissait de l’une des personnes travaillant auprès de la reine britannique. Ainsi, ce dernier a été rapidement interpelé, puis mis à l’arrêt en début du mois d’août. Toutefois, il ne tardera pas derrière les barreaux. Une caution a été fixée et une fois qu’il s’en est acquitté, il a été libéré. En faisant référence aux informations obtenues par Daily Mail, il s’agirait d’une personne proche de la quarantaine.

Même si au sein du palais royal, des disparitions d’objets sont remarquées de temps à autre, ce cas est assez particulier. Le mis en cause est un habitué et a dérobé un nombre important d’objets appartenant aux membres de la famille royale. Cet état de choses pourrait installer un sentiment de méfiance de la reine à l’endroit de son entourage. Elle pourra tout de même continuer à compter sur ses proches collaborateurs loyaux.

Une année particulière pour la reine d’Angleterre

Dans sa globalité, l’année 2020 n’aura pas été une année comme les autres. Même au sein de la famille royale, les conséquences se sont fait ressentir. En effet, au début de la crise sanitaire liée au coronavirus, la reine Elizabeth II a également pris des résolutions afin de se protéger ainsi que son entourage. La reine de 93 ans a donc annulé tous ses déplacements et limité considérablement son personnel.

Bien qu’elle fasse partie de la population vulnérable face au virus en raison de son âge avancé, elle a pu tenir le coup jusqu’ici. C’est d’ailleurs grâce à cela qu’elle a pu passer le cap des 67 années de règne le 2 juin dernier. Cette durée faite d’elle, la reine ayant le règne le plus long. Au cours de ces années, elle aura connu plusieurs situations difficiles et rencontré un grand nombre de personnalités importantes. En plus d’être à l’origine de plusieurs actions caritatives, elle a effectué de nombreux voyages à travers le monde.