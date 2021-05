Elizabeth II retire sa couronne : elle bouscule complètement le protocole pour sa première sortie officielle

Les scandales ne font que de s’accumuler au sujet de la famille royale en Angleterre. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, on ne compte plus les nombreuses informations assez dingues au sujet de la reine Elizabeth II ou encore de Meghan Markle qui ne cesse de faire des révélations très choquantes concernant la famille de son conjoint.

En revanche, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la reine Elizabeth II allait pouvoir bouleverser une règle qui est très importante pour la famille royale en Angleterre. En effet, depuis les premières années de son règne dans le pays, la reine Elizabeth II ne cesse de suivre tous les différents protocoles à la lettre, et cela ne lui ressemble pas de désobéir face aux traditions de son pays.

Du côté de tous les spécialistes de la famille royale, c’est une très grosse indignation. En effet, la plupart d’entre eux ne comprennent absolument pas la décision de la reine Elizabeth II qui a pu prendre une décision radicale. Ils y voient de sa part un manque de respect pour toutes celles et ceux qui veillent à ce que la famille royale soit encore et toujours montrée dans de bonnes conditions.

La reine Elizabeth II fait une apparition choquante lors des funérailles de son conjoint

Tout le monde se souvient encore des fameuses funérailles du prince Philip, qui est tragiquement décédé il y a de cela quelques semaines maintenant. En effet, il se trouve que ce dernier est décédé à un moment que personne n’attendait, et les réactions ont même été très vives sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias internationaux. Personne n’a pu passer à côté de cette information incroyable, et ce même pour toutes les personnes qui ne suivent que de très loin l’actualité de la famille royale.

Mais ce qui a pu attrister les plus grands fans de la famille royale et de la reine Elizabeth II, outre le fait que cette dernière ait pu perdre son conjoint de longue date, c’est également un bien triste événement qui a pu se dérouler lors des funérailles de son mari. En effet, il se trouve que la reine Elizabeth II ne montre que très peu ses sentiments. On peut compter le nombre de fois où elle a pu verser des larmes en public sur quelques fois seulement.

Toutefois, personne ne s’attendait à ce que la reine Elizabeth II se montre aussi touchée lors du jour des funérailles de son conjoint, et certains y ont vu un signe assez fou de la part de cette dernière. Plus récemment, pour sa première sortie officielle depuis le décès du prince Philip, c’est un tout autre événement qui a fait parler de lui en ce qui concerne la reine.

La reine Elizabeth II sort du protocole et choque les médias anglais et internationaux

C’est un gros coup de théâtre auquel on a pu assister en ce qui concerne la reine Elizabeth II. En effet, pour sa première sortie officielle depuis le décès du prince Philip, elle est tout simplement sortie sans sa couronne !

Selon certaines sources, il se pourrait que la couronne soit tout simplement beaucoup trop lourde, comme on a pu le lire dans L’Express notamment. Avec un poids d’1,2 kg, on imagine que cela ne doit pas être simple !