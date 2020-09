Élodie Gossuin : elle annonce l’arrivée d’un nouveau bébé dans sa famille ! Les fans sont ravis !

Carnet rose pour la famille Gossuin

L’annonce sur Instagram d’Élodie Gossuin a ému ses fans. À 39 ans, l’ex miss France est actuellement à la tête d’une heureuse fratrie. Avec son époux Bertrand Lacherie, marié avec elle depuis 14 ans, elle a eu deux jumeaux successifs. Oui deux fois ! Les premiers s’agissent de Jules et Rose âgés de 13 ans. Les deuxièmes sont Léonard et Joséphine âgés de 6 ans. Et voilà qu’elle est devenue tante avec l’arrivée du bébé d’Amélie Triquet, sa sœur.

Élodie Gossuin n’a pas su contenir sa joie

L’animatrice de RFM a publié en story sur Instagram dimanche 30 aout 2020 la naissance d’un nouveau petit bébé dans son entourage. Les fans avaient remarqué qu’elle était dans l’impatience de partager sa joie.

« Je suis tata gaga. Elle est née, on t’aime déjà. Bravo @amelietriquet @zomelulotte. Ma sœur, ma warrior », tel avait rédigé la dauphine de France sur sa story. La story était ponctuée d’émojis festifs et de biberon ainsi qu’une image d’un bébé en couche culotte. Pour l’heure, sa sœur n’a encore rien annoncé à propos de la naissance de son bébé… Toutefois, la maman de 30 ans avait seulement posté un cliché du nouveau-né à l’intérieur d’un berceau à la maternité : bébé endormi et bien couvert. La photo était en noir et blanc et contenait un nourrisson, qui laissait paraitre seulement ses petits pieds.

Le prénom du bébé dévoilé

Charlotte, la meilleure amie d’Élodie Gossuin a partagé le prénom donné à la petite fille et elle a précisé lors de sa publication sur Instagram : « 3kg480, SUZON ». À présent, Suzon est le troisième enfant d’Amélie Triquet. Cette cadette a un grand frère et une grande sœur. Ces derniers sont également dans l’impatience de faire connaissance avec leur nouvelle sœur à en croire la photo publiée par Charlotte à travers son story. D’ailleurs, cette dernière a publié une photo de la fillette, dos tourné et tête recouverte d’un bonnet dans son berceau à la maternité, et cette fois-ci en couleur.

Elodie Gossuin a exprimé son impatience de rencontrer Suzon

La Dauphine de France concède d’être en hâte de rencontrer sa petite nièce. Cependant, elle affirme ne plus vouloir retenter l’expérience de donner naissance à nouveau. Selon ses dires, elle adorerait l’idée d’accoucher d’un autre enfant ; toutefois, en prenant du recul elle a conscience que trop d’enfants ne seraient pas raisonnables et serait égoïste de sa part. Elle affirme vouloir se concentrer sur chacun d’entre eux et avec d’autres enfants, elle pense ne pas y arriver.

Mais toujours selon ses dires, quand ses enfants n’étaient que deux, l’envie de donner naissance lui était irrépressible. Il est toujours possible qu’elle tombe enceinte, mais, toujours selon Élodie, le risque qu’elle se fasse ligaturer les trompes la semaine d’après est à prévoir. Des confessions qui ont été faites l’année dernière lors d’une interview.

Deux sœurs inséparables

Il y a cinq semaines de cela, Élodie Gossuin annonçait la grossesse de sa sœur en postant sur les réseaux sociaux une photo d’elles côte à côte, en montrant le ventre très arrondi de sa sœur. Depuis, elle a déjà partagé sa fierté et son impatience de devenir une tante pour la troisième fois. D’ailleurs, certains fans pariaient déjà que la famille accoucherait encore des jumeaux. Pour information, sachez qu’Amélie a également un jumeau. Ce dernier s’appelle Jérémy. En fin de compte, l’arrivée du bébé a confirmé le contraire. Emily, la joueuse de football de profession, a eu une adorable petite fille. Rappelons qu’Élodie a un frère et une sœur, dont Jérémy et Amélie.