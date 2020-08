Elodie Gossuin : elle pose sans haut de maillot de bain avec ses enfants !

Elodie Gossuin en vacances avec sa famille

Elodie Gossuin dont le compte Instagram compte plus de 450 000 abonnés, a fait parler d’elle cette semaine. La femme de 39 ans a partagé un joli cliché où on l’aperçoit en compagnie de sa petite famille alors qu’ils étaient en vacances. Elle n’a pas hésité à retirer son haut de maillot afin de présenter son magnifique corps à ses followers.

Elodie Gossuin est une femme exceptionnelle aux atouts multiples. En plus d’être une femme politique, cette dame regorge des talents de mannequin, animatrice de radio-télé, styliste et même de chroniqueuse. En tant que 71ème Miss France, elle ne manque pas l’occasion de régaler ses fans avec son corps de rêve. Elodie passe des moments inoubliables avec sa magnifique tribu et a voulu partager quelques souvenirs avec sa communauté sur Instagram. La célèbre animatrice de 6Ter et RFM passe du bon temps au bord de l’océan avec son amoureux et leurs 4 enfants. Elodie Gossuin est mariée avec Bertrand Lacherie depuis 2006. Les deux tourtereaux forment une merveilleuse famille avec leurs quatre enfants Jules, Rose, Joséphine et Léonard.

Une photo où elle s’affiche topless

Les vacances sont toujours riches en souvenirs et Elodie n’a pas hésité à immortaliser quelques moments de leur séjour dans une île paradisiaque. La mère de famille a publié une photo d’elle et ses enfants où elle ne porte pas de haut de maillot de bain. Elle s’affiche topless et de dos avec ses quatre enfants dont elle a entouré de ses bras. Ce cliché n’a pas laissé les internautes indifférents et chacun a profité pour glisser un commentaire adorable. La Miss France 2001 a été complimentée non seulement pour l’amour qu’elle donne à ses enfants mais également pour son joli corps. Il faut dire que l’animatrice a publié récemment plusieurs autres photos d’elle en vacances avec sa famille mais celle-ci a particulièrement retenu l’attention de ses admirateurs.

C’est toujours un plaisir pour Elodie Gossuin de partager son quotidien avec ses followers. Elle qui a remporté plusieurs éditions de Miss, apparaît comme une idole pour plusieurs personnes. Elle est très appréciée sur les réseaux sociaux. Autant la femme de Bertrand Lacherie accorde beaucoup d’intérêt à sa vie de maman, autant elle se consacre à sa carrière professionnelle. Ceci étant, Elodie est en charge de l’émission de la matinale sur RFM de lundi à vendredi et de plusieurs autres émissions sur 6Ter. Malgré toutes ses responsabilités, elle demeure auprès de sa famille bien que son mari soit régulièrement aux commandes.

Une magnifique mère de famille

Alors que plusieurs internautes auraient souhaité voir cette photo de face, Elodie s’est déjà d’ailleurs expliquée à ce sujet. Son mari Bertrand Lacherie est formel et refuse qu’elle montre le visage de ses enfants. Quoiqu’elle qu’elle soit en vacances, l’ancienne Miss France trouve toujours du temps pour ses fans d’autant plus qu’elle entretient une relation de convivialité avec ces derniers.

Elodie qui partage sa vie depuis plus de 10 ans avec son amoureux et père de ses enfants Bertrand Lacherie, se sent comblée. Étant à la tête d’une famille nombreuse, elle se confiait à la presse en 2013 par rapport à ses doutes. Comme c’est le cas de la plupart des couples, celui d’Elodie et Bertrand a traversé de nombreuses tempêtes. Les deux tourtereaux sont heureux avec leurs 4 enfants. L’ex-Miss France poste régulièrement des clichés de leur vie quotidienne. Sa récente photo consistait à donner de ses nouvelles à ceux qui l’admirent.