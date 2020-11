Elodie Gossuin : L’ancienne Miss France traumatisée, Donald Trump l’a accusé d’être un homme !

Élodie Gossuin, l’ancienne Miss France en a fait les frais quand le magnat de l’immobilier l’a accusé de se faire passer pour une femme.

Les faits véhiculés dans cet article remontent à il y a presque 20 ans, mais pour Elodie Gossuin, le souvenir est toujours aussi vivace et douloureux comme si c’était hier. À cette époque, la jeune femme venait de remporter le concours Miss Picardie en 2000. Comme on a pu le remarquer, la prochaine étape était de participer à l’élection Miss France qu’elle a d’ailleurs remportée avec brio et distinction. Si la jeune femme avait pour ambition de participer au concours Miss Univers, elle s’est retrouvée face à une situation des plus inattendues. Elle a été accusée d’être un homme ! L’affaire a fait de sacrées vagues et la jeune femme en garde encore des séquelles jusqu’aujourd’hui…

Donald Trump à l’origine des accusations portées contre Elodie Gossuin !

Comme pour toutes les gagnantes de l’élection Miss France, la suite logique est de participer au concours Miss univers. Cet évènement qui est d’une portée mondiale a provoqué d’énormes remous médiatiques durant cette année-là. Selon plusieurs sources d’informations, ce serait le patron de Miss Univers qui serait la cause de ce scandale international. D’ailleurs, cette personne est un visage bien connu du monde politique. Il s’agit de Donald Trump, le magnat de l’immobilier et le 45e président des États-Unis d’Amérique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓔́𝓵𝓸𝓭𝓲𝓮 𝓖𝓸𝓼𝓼𝓾𝓲𝓷 🦄 (@elodiegossuin)

C’est sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna que la chroniqueuse Nathalie Marquay a raconté cette expérience traumatisante vécue par l’ancienne Miss France. Les deux femmes auraient été en communication pendant un long moment par téléphone et c’est durant cet échange que l’ancienne reine de beauté s’est confiée à la chroniqueuse. L’ancienne Miss France a été totalement bouleversée par ce qui lui était arrivé. Il y a de quoi se sentir humiliée si elle a été suspectée d’être de sexe masculin. Ces lourdes accusations ont pesé sur elle pendant plusieurs mois.

Les responsables du concours Miss Univers ont exigé un test médical

À son arrivée à Porto Rico, la jeune femme était toute excitée à l’idée de participer à cette compétition d’envergure internationale : l’élection de Miss Univers ! Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. La ravissante blonde s’est retrouvée bloquée dans sa chambre et interdite de toute sortie. Les responsables ont même demandé à la jeune femme de subir un examen médical pour bien s’assurer qu’elle n’était pas un homme.

N’eut-ce été la promptitude de Geneviève de Fontenay, ancienne directrice du comité Miss France, le nom d’Elodie Gossuin aurait été traîné dans la boue, plus qu’il ne l’était déjà. Évidemment, l’affaire et les rumeurs ont rapidement fait le tour de la planète et le monde entier ne parlait que de ça. Cela est même allé jusqu’à susciter des doutes en France, pays d’origine de la jeune femme. Pourtant, à ce moment-là encore, la jeune femme n’était pas encore sortie de l’auberge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓔́𝓵𝓸𝓭𝓲𝓮 𝓖𝓸𝓼𝓼𝓾𝓲𝓷 🦄 (@elodiegossuin)

Finalement, la jeune femme a été autorisée à participer au concours et a pu finir parmi les 10 finalistes. Quelques heures après l’élection, elle découvre une vérité aussi sidérante que humiliante. C’est durant le cocktail organisé après l’élection qu’elle a rencontré Donald Trump pour la première fois. C’est à ce moment que la jeune femme a compris quel était le véritable but de toute cette histoire. Donald Trump l’a approché pour la féliciter d’avoir fait la publicité autour de son élection. C’était juste pour créer un buzz ! Même si cela a marché, ce fut au détriment de la réputation de la jeune femme.