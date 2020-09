Elodie Gossuin partage une photo très romantique avec son mari sur Instagram ! Les fans sont émus !

Après 14 années de mariage, le couple Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie est toujours aussi amoureux qu’au premier jour. Dans son monde, Elodie est surement celle qui est plus axée sur la famille. Cette maman de 4 enfants dont deux paires de jumeaux a de quoi s’occuper à la maison.

Elodie Gossuin, la Miss France axée sur la famille

Cet été, la jeune femme profite de vacances bien méritées avec toute sa petite tribu. C’est l’occasion pour les fans et tous les internautes de l’apercevoir tomber pendant sa séance photo, et aussi pendant des petites balades à vélos avec ses enfants. On peut voir la joie de la famille.

Elodie est à la fois une maman heureuse et une épouse comblée. Elle est mariée depuis le 1er juillet 2006 avec le mannequin Bertrand Lacherie. Depuis ce temps, elle ne cesse de multiplier les déclarations à l’homme de sa vie. Pour son anniversaire de mariage, l’animatrice de la matinale de RFM n’a pas manqué de les féliciter. Pour leur noce de plomb, Elodie déclare une fois de plus sa flamme à l’amour de sa vie en le remerciant de ne pas avoir péter les plombs toutes ces années passées à ses cotés. Elle conclut avec un « je t’aime » enflammé.

Ce mercredi, c’est toujours aussi amoureusement que l’ancienne Miss France partage un cliché d’elle et de son mari s’embrassant. Bertrand porte Elodie dans ses bras, et elle a les jambes qui l’entourent. Cette photo a été prise par l’une de leurs filles. Cette maman de 39 ans a commenté : « Love is in the air ». Elle a aussi ajouté que ce mercredi avait pour elle une saveur de week-end. Cette photo qu’elle a partagée a fait voyager les internautes au pays de l’amour et des rêves. La toile s’enflamme.

Un petit brief de la vie de cette ancienne Miss France

Elodie Gossuin-Lacherie plus connue sous le nom d’Elodie Gossuin est née le 15 décembre 1980 à Reims. C’est un mannequin, une chroniqueuse, une animatrice radio et télévision. Elle est aussi une styliste et une femme politique française. Elodie grandit en Picardie. Elle est élue miss Picardie en 2000, puis miss France en 2001, et enfin miss Europe. Le 11 mai 2011, elle est dans le top 10 de l’élection miss Univers 2001.

C’est en 2001 que son année de miss France se termine. Elle remet ensuite sa couronne à Sylvie Tellier qui est élue miss France en 2002. Pour sa carrière de mannequin, elle devient l’égérie de la marque Lucie Saint-Clair en 2003. En janvier 2005, elle fait partie des 13 personnalités qui posent pour le calendrier Pin up de la télé. Elle est aussi choisie pour représenter la marque de produits minceur XL-S Medical group en juillet 2016. En septembre de cette même année, elle, mère de quatre enfants est choisie pour représenter l’enseigne de jouets Joué Club.

Le 1er juillet 2006, elle épouse le mannequin Bertrand Lacherie à l’église Saint-Jacques de Compiègne. Ils sont toujours ensemble jusqu’à maintenant. Elle donne naissance le 21 décembre 2007 à des jumeaux dizygotes : Jules et Roses, et Léonard et Joséphine le 10 octobre 2013. Elle devient la marraine de la Fédération Jumeaux et Plus.

Dans l’année 2012, elle devient vice présidente du jury de l’élection Miss Prestige Nationale 2013. Ce concours a été créé en 2010 par Geneviève de Fontenay. En 2014, elle préside le concours Top Model Belgium dont la finale présentée par Tonya Kinzinger s’est passée au Lido, à Paris le 23 novembre.