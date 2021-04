Élodie Gossuin pourrait totalement changer de vie et vous ne vous attendiez vraiment pas à CE projet !

Mis à jour le 15 avril 2021, à 15h34.

Ils sont nombreux ces français dont la pandémie du coronavirus aurait changé le quotidien. Depuis que cette maladie a commencé à sévir, la vie de plusieurs n’a plus jamais été la même. Après un premier confinement qui avait duré près de 3 mois, les français sont de nouveau confinés pour une période de quatre semaines.

Il n’est pas toujours facile de vivre au quotidien avec des enfants, seules les mamans peuvent comprendre. Il est toujours complexe de jongler avec cette vie privée très intensive.

Élodie Gossuin regrette le fait de ne pas toujours être là pour sa petite tribu

Face à de nouvelles vagues de contaminations, le gouvernement s’est trouvé dans l’obligation d’annoncer un reconfinement pour cette fin d’année. Alors que plusieurs citoyens auraient mal vécu la première période du confinement, ces derniers sont encore obligés malgré eux, de se refermer dans leur domicile pendant quelque temps afin de freiner la propagation de la pandémie. Très préoccupée par l’éducation de ses enfants, c’est une autre occasion pour Élodie Gossuin de remettre ses jumeaux sur les bancs de l’école.

Voir cette publication sur Instagram ??? Je vous embrasse tendrement dans ce monde de folie surréaliste, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez ???? #HappyHalloween #MamanCitrouille #Petimarrons???? Parce que la bouche sourit mal quand le cœur est blessé, sourions mal mais encore et toujours ?… . ? bientôt 40 ans = test ? Femme à lunettes citrouille, femme à … ? À vous pour la suite ???? . Une publication partagée par ?́????? ??????? ? (@elodiegossuin) le 31 Oct. 2020 à 1 :06 PDT

Plusieurs parents ont néanmoins été heureux que ce deuxième confinement soit annoncé vers la fin des vacances de la Toussaint. Ce n’est pas une tâche facile pour la Miss France 2001 qui a quatre enfants en charge d’autant plus qu’elle aurait fait deux fois des jumeaux. À cause de ses multiples occupations, elle regrettait le fait de n’avoir pas assez de temps à consacrer à ses enfants. Déterminée à prendre soin de sa petite tribu, elle a néanmoins révélé qu’il lui arrive des fois de vouloir déménager ou de changer de vie. Cela ne saurait donc tarder car ce qui compte le plus pour elle c’est d’offrir le meilleur à ses quatre jumeaux. Elle n’a pas manqué de faire savoir qu’il arrive des moments où elle se sent très épuisée au point de craquer.

Voir cette publication sur Instagram Heure d’hiver + couvre-feu = au taquet de bonne heure ? ❤️ #ParentsHS #ViedeTribu #DoubleTwins . Avec nous dans la Team lève-tôt ? ?? Doux dimanche chez vous ? Une publication partagée par ?́????? ??????? ? (@elodiegossuin) le 25 Oct. 2020 à 1 :59 PDT

Élodie peut compter sur son mari Bertrand Lachérie

Toutefois, l’ex-Miss a fait des révélations sur la façon dont elle envisage le futur. En effet, elle compte sur le soutien de son mari Bertrand Lacherie. Marié depuis 2006, le couple est prêt à faire face à tous les défis de leur vie. Elle aurait d’ailleurs changé sa façon de concevoir la vie lorsqu’elle déclare « J’ai appris à demander de l’aide sans avoir l’impression que c’est un aveu de faiblesse ». Ceci étant, le couple se soutient mutuellement. Très inquiète par le contexte sanitaire actuel, elle a exprimé sa désolation par rapport à ce qui se passe tout en s’interrogeant sur les conséquences de cette crise sanitaire sur les générations à venir alors qu’elle disait n’avoir jamais souhaité un tel monde pour ses enfants. Exerçant comme animatrice depuis quelque temps, elle s’est plutôt félicitée du fait qu’elle pouvait travailler en l’absence de caméras. Alors qu’elle fait tout pour apporter la bonne humeur à ses auditeurs, cette dernière est désormais très appréciée pour ses émissions.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ ? notre Fille Une publication partagée par ?́????? ??????? ? (@elodiegossuin) le 19 Sept. 2020 à 10 :57 PDT

Il y a deux mois, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie faisaient encore parler d’eux après la publication d’une photo romantique prise par l’une de leurs filles. Quatorze ans après leur mariage, le couple reste toujours aussi soudé. Les internautes n’avaient pas manqué de les féliciter. Malgré son titre de Miss France, Élodie Gossuin accorde une place importante à la famille. Les deux amoureux seraient les parents de Jules, Rose, Léonard et Joséphine, tous des jumeaux. Alors qu’elle parle régulièrement de sa petite tribu, elle est plutôt heureuse de jouer son rôle de maman même si son emploi de temps très chargé ne le lui permet pas toujours. Lors de leurs vacances d’été passées en famille, la reine de beauté de 39 ans avait profité pour poser avec son amoureux. Les abonnés de sa page Instagram n’avaient pas manqué de souligner qu’elle serait également une épouse épanouie comme c’est le cas avec ses enfants.