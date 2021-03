Elodie (le Meilleur Pâtissier) révèle sa recette de brioche perdue, elle est totalement dingue !

Vous pouvez donc retrouver dans le commerce son livre avec des recettes assez originales. Pendant la compétition, Élodie Condemi a montré qu’il était possible de cuisiner avec des ingrédients insolites. Si Cyril Lignac a parfois été choqué par diverses associations, il a clairement reconnu le talent de cette habitante d’Alsace. Elle maîtrise les recettes de base, mais elle réussit à les sublimer avec quelques ajouts sympathiques en piochant dans des aromates et des herbes. Vous pouvez donc trouver son livre aux éditions M6 Éditions à 16.50 euros sur Internet ou dans toutes les librairies.

La recette réjouissante d’Élodie Condemi

Vos salades ont tendance à être fades, vous préparez une délicieuse vinaigrette, mais le plat n’est pas très vitaminé. Difficile dans ce cas de figure d’accompagner une viande de qualité ou encore un plat sympathique. La meilleure astuce consiste à miser sur la recette secrète d’Élodie Condemi puisqu’elle a plus d’un tour dans son sac pour sublimer vos plats.

L’huile de sésame semble être son ingrédient préféré puisqu’elle peut l’ajouter à toutes les sauces .

. Comme le révèle le magazine Voici, il faut savoir que cette huile est très aromatique et elle relève tous les plats.

Vous pouvez donc l’utiliser comme la gagnante du Meilleur Pâtissier dans des recettes sucrées ou encore salées, cela dépend de vos préférences.

N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et notamment via son compte Instagram puisqu’elle vous propose toujours de belles astuces pour sublimer vos plats, et même les transformer. Ce sera notamment l’occasion de découvrir la puissance de la bergamote qui est aussi un condiment très apprécié par Élodie Condemi. Elle n’hésite pas à proposer des boissons avec cet ingrédient, mais vous pourrez aussi l’utiliser avec un poisson blanc.

Ce sera aussi l’occasion d’utiliser du grué de cacao qu’elle a pu utiliser plusieurs fois dans cette émission diffusée sur M6 dans des conditions assez spéciales à cause de la crise sanitaire. Vous pouvez par exemple vous servir du muesli et vous ajoutez cet ingrédient. Comme Élodie Condemi le révèle, vous avez un croquant sympathique et idéal pour votre santé, il est aussi gourmand, cela vous permet de commencer la journée dans la joie et la bonne humeur.

La brioche d’Élodie Condemi se démarque

Lorsque vous avez pu assimiler toutes les astuces de la gagnante, vous pouvez aussi vous focaliser sur la recette de sa brioche perdue. Certes, il est possible de réaliser cette dernière soi-même ou d’acheter un produit prêt à l’emploi si vous n’avez pas le temps de préparer la recette classique. En effet, il y a un temps de repos assez important avec une pousse primordiale pour que la levure puisse se développer. Pour sa merveilleuse recette de brioche perdue relayée par le magazine, vous aurez besoin de plusieurs tranches, de deux oeufs entiers, de 300 grammes de lait d’avoir et d’un suprême de pistache.

Il faut bien sûr réaliser un mélange avec les oeufs battus et le lait d’avoine ainsi que le suprême de pistache, il faut une mixture bien homogène. Vous plongez ensuite tous les côtés de votre tranche de brioche avant de la saisir sur une poêle bien chaude que vous pouvez délicatement huiler. Dans la plupart des cas, cette brioche perdue peut être parfaite pour le petit-déjeuner ou des recettes sucrées/salées pour le repas du déjeuner ou du dîner. Pour un côté gourmand, vous pourrez aussi utiliser de la confiture ou de la pâte à tartiner.

Elodie Condemi a de nombreuses astuces dans sa poche, sur les réseaux, vous pourrez clairement les découvrir.