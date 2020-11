Elsa Esnoult : évincée de la série « Mystères de l’amour » ! Elle s’exprime enfin !

Les fans de la célèbre série de TMC sont impatients de retrouver le petit écran pour la diffusion de sa saison 24 d’ici le 1er novembre 2020. En attendant, l’une des actrices emblématiques de ce programme a révélé avoir été écartée de la série en 2016.

Elsa Esnoult dévoile avoir été écartée de Mystère de l’amour

Elsa Esnoult a été reçu à l’antenne de la Radio VL par Maxime Guény. La comédienne française de 32 ans n’a pas caché son ressenti lorsqu’elle dévoile avoir été évincée des Mystères de l’amour. Alors que plusieurs émissions de télévision ont été reportées à cause du coronavirus, les téléspectateurs de TMC pourraient retrouver leur série dans quelques jours. Alors que la chanteuse s’apprête à sortir un nouvel album, la jeune femme est passée sur les ondes de cette radio pour faire la promotion de son nouveau projet. Dans ce prochain album, la starlette reprend plusieurs chansons connues comme Douce nuit, Petit papa noël ou Vive le vent. Une meilleure façon pour la comédienne de remonter le moral des français en cette période de fin d’année difficile d’autant plus que l’Hexagone sera de nouveau confiné dès ce vendredi. Reprendre ces célèbres chansons de fêtes de fin d’année est un moyen pour Elsa de redonner le sourire à ses concitoyens.

Il faut dire que celle qui interprète le personnage de Fanny Grevson dans la série culte de TMC n’a pas manqué de préciser combien ce nouveau projet compte pour elle d’autant plus qu’elle se serait considérablement investie. Toutefois, poursuivre à la fois sa carrière d’actrice et de chanteuse n’est toujours pas une chose facile. Il y a 4 ans, elle avait dû se retirer du tournage de la série pour se concentrer sur l’écriture de son album Tout en haut. Elle a d’ailleurs révélé en face de Maxime Guény avoir mal vécu cette période lorsqu’elle déclare que son producteur l’avait plutôt rassuré en disant « ‘t’inquiètes pas, tout va bien. Concentre-toi sur ton album. Mais moi, je l’ai mal vécu, vraiment. Pour les autres, ce n’était pas grave. Pour moi, c’était grave ».

Elsa Esnoult parle de cette période difficile de sa vie

Celle qui joue le rôle de Fanny Grevson dans Les Mystères de l’amour a exprimé la douleur qu’elle a endurée pendant cette période difficile de sa carrière d’actrice et de chanteuse. Si on s’en tient à ses déclarations, on dirait qu’elle avait quitté la série involontairement. Toutefois, cette étape sombre serait derrière elle à présent d’autant plus qu’elle aurait rejoint la série depuis quelque temps. Elle a d’ailleurs estimé qu’elle était à mesure de s’occuper à la fois de son album et prendre part au tournage de la série de TMC en 2016. Ce qu’elle a vécu pendant ces moments se serait même fait ressentir dans son deuxième album car elle a confié que les textes sont beaucoup plus sombres.

L’ancienne candidate de DALS a toutefois regretté son côté boulimique qui n’a toujours pas été avantageux pour sa vie privée. Elsa Esnoult a également été interpellée par le journaliste de Radio VL sur sa vie sentimentale. Elle a déclaré que ses compagnons avaient du mal à accepter les conditions de son travail. Cette dernière est même allé plus loin lorsqu’elle dit que l’amour de ses fans pourrait également être un handicap dans ses relations amoureuses. Toutefois, l’interprète de Ma star à moi reste optimiste et espère vivre une belle expérience d’amour.

En attendant trouver l’amour, la chanteuse est impatiente de retrouver son public d’autant plus qu’elle souhaite regagner la scène dans un futur proche. Malheureusement pour elle, son rêve sera visiblement encore retardé au regard du nouveau confinement qui a été annoncé par le patron de l’Elysée ce mercredi.