Emilie Broussouloux : l’épouse de Thomas Hollande affiche son corps sur une superbe photo !

Les vacances d’été suivent leur cours avec le lot de photos et de vidéos de célébrités. Chacune d’elles fait de son mieux pour contenter leurs fans ou abonnés. Cette fois ci c’est Emilie Broussouloux qui fait ‘’boom’’ sur la toile. La journaliste montre son corps parfait dans une photo postée sur les réseaux sociaux. De quoi faire tourner la tête à plus d’un !

Un jeune couple heureux

Emilie Broussouloux est une journaliste française bien connue. Son domaine de prédilection est le journalisme télé. En effet, elle est l’animatrice de l’émission Ô Sud ! sur France 3 Occitanie. Elle est également active sur la chaîne sportive RMC. Côté cœur, la jeune femme de 29 ans construit sa vie aux côtés de Thomas Hollande. Pour rappel, Thomas est le fils de l’ancien président français François Hollande. Il est le fruit de l’union entre François et Ségolène Royal. Il exerce la profession d’avocat de droit social.

Emilie Broussouloux et Thomas Hollande sont deux jeunes très amoureux. Ils se sont mariés le 08 Septembre 2018 devant tous les membres de leurs familles respectives. Evidemment l’ancien président et son épouse étaient présents à cet évènement heureux. Ils se sont jurés « amour et fidélité » en Corrèze à l’église de Meyssac. Monsieur et Madame Hollande vivent leur amour paisible et sont même déjà parents.

La belle Emilie se dévoile…

La belle fille de François Hollande est une très belle jeune femme. Malgré sa maternité, elle possède un corps bien taillé. La jeune femme de 29 ans en est consciente et n’hésite pas à en user. Ce 28 août 2020, la journaliste a posté une photo sur laquelle elle dévoile un corps sensuel et uniforme. On retrouve sur la photo un émoticône en cœur. C’est la preuve que la femme de Thomas vit sur un petit nuage de bonheur.

Sur le cliché, on aperçoit Emilie Broussouloux dans un bikini accompagné d’une amie. La photo a été prise au domicile des jeunes époux. On retrouve Madame Hollande au bord de sa piscine le pied dans l’eau. Même si l’eau couvre les deux dames à moitié, il ne cache pas pour autant leur beauté. Les deux belles dames ont un sourire charmant. Cette photo n’a pas manqué de fasciner les nombreux abonnés de la belle Emilie Broussouloux.

Une photo dans l’eau, c’est la seconde fois pour Emilie

La photo d’Emilie qu’admirent les abonnés n’était pas la première. En effet, Madame Emilie Hollande avait déjà posté une photo d’elle sur une île en Birmanie. On retrouve la belle brune dans un maillot de bain traçant toute sa silhouette. Et ce n’est pas une vision déplaisante pour les yeux, on vous rassure ! Toute la sensualité de la photo provient de la marche d’Emilie dans l’eau transparente. Notons que la photo remonte au mois de Mars 2020.

La belle Emilie Broussouloux est mère d’une petite fille. La maternité n’a visiblement pas impacté le corps de la présentatrice. Le 29 Juin 2019, elle a donné naissance à Jeanne. Un évènement qui a rendu Thomas et son père François très heureux. D’ailleurs, l’ancien chef de l’Etat n’a pas tardé à aller voir la mère et le bébé. Dès qu’elle eut le la possibilité de reprendre son travail, elle fut félicitée par tous ses collègues. Cette année 2020 n’étant pas de tout repos, les vacances ont été judicieuses pour Emilie Broussouloux. Vivement que les choses continuent ainsi pour la maman de Jeanne.