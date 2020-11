Emilie Fiorelli : Elle apparaît sur Instagram totalement méconnaissable … Ses fans sont sous le choc !

C’était le tour d’Emilie Fiorelli, qui a montré son déguisement à ses fans. La jeune femme est totalement méconnaissable.

L’ancienne participante de l’émission de téléréalité Secret story a bien étonné ses fans en leur faisant découvrir son déguisement à l’avance. La jeune femme et sa petite tribu n’ont pu s’empêcher d’essayer leurs costumes et les clichés ont été postés sur Instagram. La fin du mois semblait peut-être trop longue et apparemment Emilie Fiorelli et sa famille manquaient de patience. Personne n’aurait pu s’attendre à ce que la belle blonde fasse le choix d’un costume de sorcière et le résultat est bien loin de l’image qu’on pourrait se faire d’elle. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quand Emilie Fiorelli fait peur à ses abonnés sur Instagram

Emilie Fiorelli et ses deux petits enfants sont apparus le samedi 24 octobre dernier dans une publication sur Instagram et ils ont fait une belle frayeur aux abonnés. La jeune maman avait choisi pour l’occasion, un déguisement de sorcière. Son costume lui allait tellement bien qu’on n’arrivait pas à la reconnaitre. Pour bien incarner son personnage, la belle Marseillaise a dû remplacer sa chevelure blonde par une perruque de couleur noir corbeau.

Si pour accompagner l’ensemble elle a choisi une robe de couleur blanche, cette dernière n’est pas restée immaculée. Elle a été tachée de part et d’autre par du rouge, pour en faire un costume ensanglanté.

La mère de deux enfants a également déguisé ses deux adorables anges. La petite Louna âgée de 2 ans a été déguisée comme sa maman. Même avec son costume de petite apprentie sorcière, elle est toute craquante. La petite arborait une perruque de la même couleur que celle d’Émilie. On voyait sa jolie petite bouille rayonner de bonheur. Quant à Farrell, né il y a quelques mois, il avait une grenouillère qui le déguisait en squelette.

Une photo très appréciée par les fans

« Les danseurs des Halloweens (avec un peu d’avance) sont un cadeau. La tête de Louna aussi ». C’était la légende que la jeune maman avait inscrite sous son post et de toute évidence, les fans ont largement apprécié la publication. Les abonnés d’Emilie Fiorelli étaient bluffés par le look incroyable de la petite famille. Les commentaires n’ont pas tardé à fuser sous le poste de la jeune femme.

Il faut reconnaitre que leurs déguisements semblaient assez réalistes et c’est justement ce qui sidère les internautes. « Oh ! vous êtes vraiment effrayants », « J’en ai la chair de poule ». Tels étaient quelques commentaires postés par certains internautes. Toutefois, la majorité des compliments étaient adressés à l’endroit de la petite Louna que tous s’accordaient à trouver ravissante. Ces marques d’attention ont certainement fait plaisir à la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙴𝚖𝚢 (@emilie_fiorelli_officiel) le 23 Août 2020 à 5 :52 PDT

Une situation familiale compliquée

Même si la jeune femme profite des moments de bonheur que la vie lui offre, cela ne change pas sa situation familiale qui est assez compliquée. Les choses étaient très tendues entre la jeune maman et le footballeur M’Baye Niang le père de ses enfants. Ils s’étaient séparés pendant qu’elle portait la grossesse du petit Farrell.

Elle avait supprimé toutes leurs photos de couple de son compte Instagram, comme pour signifier qu’elle le supprimait définitivement de sa vie. Si les internautes ont pensé que les choses sont terminées entre eux, ils ont été bien étonnés par ce qui est arrivé le 18 octobre dernier. Le père de deux enfants a fait une déclaration d’amour à sa famille et disait à Émilie qu’il l’aimait infiniment. Se seraient-ils remis ensemble ? Cette affaire est à suivre de près.