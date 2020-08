Emilie Fiorelli (Secret Story) elle accouche d’un petit garçon et annonce la bonne nouvelle sur Instagram !

La joie issue de la naissance d’un nouveau bébé est euphorique. Il est donc compréhensible que les parents présentent leur joyau à leurs proches. Emilie Fiorelli ne fait pas exception à la règle. La star vient de mettre au monde un beau bébé, un évènement heureux qu’elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram.

Neuf mois d’attente…

Emilie Fiorelli est une femme comblée tant sur le plan professionnel que privé. Gagnante de l’émission Secret Story, Emilie vit le parfait amour. Un amour qui n’est pas stérile car Emilie Fiorelli vient de faire un nouveau beau bébé. En effet, la belle blonde est déjà mère d’une fille. Son bonheur de femme enceinte, elle l’a toujours partagé avec ses fans sur Instagram. La célébrité en profitait pour donner des conseils pour les femmes enceintes. Cette période de la vie d’Emilie se passe sans plus trop de soucis.

Cependant, au dernier tournant de la grossesse, quelques difficultés se sont présentées. Emilie Fiorelli a avoué que la fin de sa grossesse n’était pas si rose. Elle souffre de fatigue car elle ne dormait pratiquement plus la nuit. Un fait qu’elle a énoncé sur Instagram. On peut y comprendre que la future maman perdait facilement son sommeil. En plus de cela, elle avait constamment envie de vomir. Une situation qui fait que la star affirme qu’elle est « morte » d’épuisement.

Il est là… enfin là, Farrell !

Après de longs mois dont quelques semaines difficiles, Emilie mit au monde son bébé. La candidate de Secret Story 9 a donné naissance à un garçon. Une joie immense pour les deux parents. Le père du nouveau-né, rappelons-le est l’attaquant du Stade Rennais FC, M’Baye Niang. Rappelons que M’Baye Niang était l’époux d’Emilie mais aussi le père de la première fille d’Emilie. A 30 ans, Emilie Fiorelli est donc mère de deux enfants ce qui naturellement, lui procure une joie énorme qu’elle a partagée avec ses nombreux abonnés d’Instagram.

« L’homme de ma vie est né ce matin ». C’est la phrase utilisée par la star pour annoncer la venue au monde de son fils. Initialement prévu pour le 27 Août, c’est plutôt le 22 Août que l’accouchement a eu lieu. Emilie Fiorelli a posté une photo d’elle et de son bébé sur le lit de maternité. On peut voir que la maman n’a pas oublié le respect des gestes barrières puisqu’on la voit masquée. Par ailleurs elle a déjà donné le prénom du garçon qui est Farrell et a promis donner des nouvelles dans les prochains jours.

Des parents heureux mais séparés

La joie de l’arrivé du petit Farrell est commune au père et à la mère. L’attaquant M’Baye Niang s’est aussi exprimé sur cette bonne nouvelle. Il a affirmé être très heureux que son fils soit « là ». La préparation pour son match (Ndlr : face à Lille, Journée de L1) l’a empêché d’assister à l’accouchement. Mais il a notifié qu’il se rendra à l’hôpital juste après le match accompagné de sa fille Louna. Père pour une seconde fois, Niang est pressé de prendre son fils dans ses bras comme on peut s’en douter.

Cependant, la vie de la nouvelle maman se fera avec le statut de Célibataire. Si les deux parents sont heureux d’avoir un garçon, ils ne sont pourtant plus ensemble. Une information que la nouvelle maman a dite lors d’un jeu de Questions/Réponses. Emilie Fiorelli a annoncé que le père de ses enfants et elle n’étaient plus en couple. La séparation des deux célébrités a eu lieu depuis un moment mais ils restent soudés pour le bien-être de leurs enfants.