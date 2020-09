Emilie Fiorelli (Secret Story) : l’ex de M’Baye Niang revient sur son accouchement en solo !

View this post on Instagram

L’homme de ma vie est né ce matin ❤️ Farrell 22.08.2020 🤍 4.200kg un beau baby bien en forme Je suis tellement heureuse et émue que Louna soit devenue grande soeur ❤️ J’ai hâte de les voir ensemble 🤍 Tout comme sa sœur Farrell était prévu un 27 mais a décidé de sortir le 22, premier point commun de mes bébés 👧🏽👶🏽 On vous embrasse je vous donnerai des nouvelles dans les jours à venir 💋💋