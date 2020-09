Emilie Nef Naf annonce avoir pris 10 kilos et poste une photo avant /après sur les réseaux !

Elle apparaît aujourd’hui très belle après avoir enfanté 2 fois, Menzo et Maella, âgés respectivement de 4 et 6 ans.

Depuis 2017, Emilie Nef Naf a pris 10 kilos environ

Chez Émilie Nef Naf, le gain de poids n’est visiblement pas un problème. Bien au contraire, la jeune femme de 32 ans apparaît plus belle comme jamais après avoir gagné du poids de manière tangible. Elle avoue personnellement avoir accumulé 10 kilos de plus depuis 2017. Aujourd’hui, elle se dévoile radieuse tout en étant bien sa peau. D’ailleurs, la jeune femme est très active sur les réseaux sociaux vu qu’elle apprécie beaucoup ses abonnés.

Émilie Nef Naf a donc fait une apparition remarquée le 11 septembre 2020 par le biais d’un post Instagram largement commenté. La première impression illustre à quel point elle a évolué favorablement. La créatrice de la marque minceur « Le Secret » est apparue sous une allure séduisante, doublée d’une transformation morphologique particulièrement réussie. Elle est très à l’aise avec son corps malgré ces 10 kilos en plus comparés à quelques années en arrière.

Le changement morphologique de la jeune femme est assez impressionnant. Elle a d’ailleurs publié deux magnifiques clichés sur Instagram pour bien montrer l’évolution de son corps. Très belle, Émilie Nef Naf dévoile une silhouette agréablement arrondie sur les photos. Manifestement, la jeune femme expose son corps généreux avec assurance et beaucoup de fierté. Si elle a voulu montrer sa silhouette, c’est pour partager son épanouissement à ses followers de la manière la plus explicite.

À vrai dire, Émilie Nef Naf est aujourd’hui une mère comblée puisqu’elle reste encore très séduisante après la naissance de ses deux enfants. Curieusement, la maman de Maëlla et Menzo semble avoir retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à ces quelques kilos en plus.

Ancienne candidate de téléréalité devenue créatrice d’une marque minceur

Malgré son côté discret au quotidien, Émilie Nef Naf demeure une personnalité connue du grand public. On peut dire que la plupart des gens ne peuvent rester insensibles à son physique de rêve. La publication de ces nouvelles photos sur Instagram confirme encore plus ce constat. L’ex de Jérémy Ménez est une femme magnifique qui s’efforce de s’ouvrir au monde pour travailler son image. Tout ce qu’on pourrait dire, c’est saluer la réussite dans sa vie privée et professionnelle.

Émilie Nef Naf s’est révélée aux yeux du public pour sa participation à des émissions de téléréalité durant sa jeunesse. Le public se souvient surtout de sa victoire en 2009 dans l’émission Secret Story. Galvanisée par ce couronnement, Émilie Nef Naf était devenue candidate de Mamans & Célèbres (TFX). Sa prestation dans cette émission avait reçu de nombreuses appréciations favorables de la part des téléspectateurs. Peu de temps après, Émilie Nef Naf a poursuivi sur sa lancée pour travailler sur d’autres projets. On peut dire qu’elle adore les challenges. Cet état d’esprit l’a conduite à devenir une créatrice notoire.

Les astuces minceur n’ont donc plus aucun secret pour la jeune femme. Cependant, elle a choisi de gagner du poids pour montrer sa capacité à évoluer et à se réinventer. Comme elle est douée pour surprendre, Émilie Nef Naf a écrit en légende de ses 2 photos « 2017 VS 2020 bon ok j’ai un peu grossi mais comme j’ai dit sur le secret, l’important c’est pas le chiffre sur la balance mais comment vous vous sentez dans votre corps« .

À cette occasion, Émilie Nef Naf a profité de son post Instagram pour émettre des conseils et astuces bien-être assez pertinents. Elle explique ainsi avec précision que se sentir bien dans la tête aide efficacement à atteindre l’épanouissement intérieur.